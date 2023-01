Ad una settimana di distanza dalla diffusione della notizia che sei allievi di Amici sono stati puniti per un "fatto grave" accaduto la notte di Capodanno, in rete sta circolando quella che sembra essere la teoria definitiva su quello che è successo quel giorno. Dagospia fa sapere che i ragazzi volevano sballarsi e hanno cercato su Youtube un modo artigianale per farlo: qualcuno si sarebbe sentito male e la produzione avrebbe deciso di censurare le immagini di quella sera a tutela degli alunni e per evitare che qualcuno li imiti.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Non si placano le chiacchiere su quello che hanno fatto sei allievi di Amici la sera del 31 dicembre: la produzione ha deciso di non mandare in onda le immagini del comportamento scorretto che hanno assunto alcuni titolari, per questo Dagospia ha provato a fare chiarezza su questa storia.

Stando a quello che riporta il portale d'informazione il 18 gennaio, i fan avrebbero sempre avuto ragione nell'ipotizzare che i ragazzi della scuola avrebbero usato la noce moscata per aumentare il divertimento nell'attesa del 2023.

"Volevano sballarsi e hanno fatto una ricerca su Youtube su come farlo in maniera artigianale", fanno sapere i giornalisti poche ore prima della trasmissione di un nuovo daytime del talent-show.

Pare che qualcuno sia stato male dopo l'assunzione della spezia che da giorni è sulla bocca di tutti, ma nulla di così grave da richiedere l'intervento di un medico.

Gli effetti della spezia usata ad Amici

Dagospia si è espresso anche sui motivi per i quali la produzione di Amici ha decido di non mostrare al pubblico i video della notte di Capodanno, quelli che documentano il "fatto grave" che sta appassionando molti da una settimana.

"Questa scelta ha due ragioni: proteggere i ragazzi ed evitare il rischio di emulazione", si legge sul web.

Insomma, Maria De Filippi e gli autori del suo talent avrebbero concordato nel censurare i filmati che mostrerebbero Wax&Co intenti ad inalare (o bere, questo non è ancora chiaro) la noce moscata che, come confermano gli esperti, se assunta in quantità eccessive potrebbe provocare allucinazioni e febbre.

I fan ora sono curiosi di sapere se nelle prossime puntate quest'argomento sarà approfondito (visto che ormai ne parlano tutti, anche testate giornalistiche importanti), oppure se gli addetti ai lavori continueranno sulla linea del silenzio.

Il retroscena di Rosica su Amici

Prima che Dagospia si esponesse per confermare la teoria sull'uso della noce moscata da parte di sei allievi di Amici la notte di Capodanno, Alessandro Rosica aveva parlato di uno scandalo senza precedenti, di un fatto grave che non era mai accaduto prima nella storia del programma.

L'esperto di gossip ha anche informato i curiosi del fatto che presto sarebbe emersa la verità e che sarebbero successe cose ben più serie rispetto a quelle che sono emerse sui social network nell'ultima settimana.

"Una roba schifosa, Maria ha fatto benissimo a prendere provvedimenti. Li elimineranno tutti", ha sentenziato il romano tramite i suoi account Instagram e Twitter.

Domani, giovedì 19 gennaio, sarà registrata la 17esima puntata di Amici e le anticipazioni potrebbero riguardare eventuali nuovi punizioni nei confronti dei titolari che si sono resi protagonisti dell'episodio che da tempo è al centro dell'attenzione mediatica anche senza essere mai stato raccontato nei dettagli.

Samu, per esempio, deve affrontare un'altra sfida per riprendersi la maglia: il confronto con il ballerino Paki è stato congelato dalla giudice e sarà riproposto nello speciale di domenica prossima.