Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della registrazione di Amici del 19 gennaio, il pubblico di Canale 5 è stato aggiornato su un duro faccia a faccia che Mattia ha avuto con Raimondo Todaro in questi giorni. Il professore c'è rimasto male per il fatto che il suo allievo ha chiesto aiuto alla maestra Celentano per migliorare le sue prestazioni sul palco, tant'è che ha parlato di una mancanza di rispetto e di irriconoscenza nei suoi riguardi.

Il chiarimento tra i protagonisti di Amici

Il daytime di Amici di giovedì 19 gennaio, è iniziato con un confronto che i fan aspettavano da più di una settimana.

Raimondo ha incontrato Mattia in palestra per commentare l'ennesimo compito assegnatogli dalla maestra Celentano per la 17esima puntata.

Il professore non ha nascosto la delusione che ha provato quando ha visto in tv che il suo allievo ha chiesto aiuto alla professoressa Alessandra senza consultarlo. Il ragazzo è apparso stupito dalla reazione di Todaro, tant'è che ha ripetuto più volte che non ha consultato l'insegnante di danza classica per fargli un dispetto ma solo per avere un altro parere professionale sul suo modo di stare sul palco.

Tra i due c'è stata una discussione anche sui problemi di tempo che Zenzola ha da quando è rientrato nella scuola.

"Anziché perdere tempo sulle cavolate, dovresti concentrarti su questo", ha sbottato il docente di latinoamericano.

Attesa per le anticipazioni di Amici

"Io ho fatto tanto per te, a partire dall'anno scorso a quando ti ho ripreso a settembre. Avresti dovuto almeno consultarmi", ha aggiunto l'insegnante sempre in merito alle lezioni che Mattia ha chiesto di fare con Alessandra Celentano per provare a crescere dal punto di vista della presenza scenica.

L'allievo di Amici si è scusato con Raimondo ribadendo la sua più totale buonafede, anzi gli ha detto che dovrebbe apprezzare la sua voglia di spaziare anche in altri generi di danza.

Quando Zenzola gli ha chiesto un consiglio sul compito che la maestra di classico gli ha assegnato in vista della 17esima puntata, Todaro ha risposto secco: "Fai come vuoi, tanto decidi sempre tutto tu".

Il docente ha lasciato la palestra senza dare un suggerimento all'alunno che in quel momento era in evidente difficoltà.

I rumor sul Capodanno ad Amici

Il daytime odierno di Amici non ha fatto alcun accenno al "caso" che da più di una settimana impazza su siti e riviste.

Per giorni i fan hanno chiesto alla produzione di svelare cosa è successo a Capodanno in casetta, ovvero cosa hanno fatto i sei allievi che nello speciale di domenica scorsa sono stati puniti e rimproverati davanti a tutti.

Il giornalista Giuseppe Candela ha fatto sapere che Wax&Co avrebbero assunto una miscela a base di noce moscata con l'intento di sballarsi: i giovani talenti della scuola avrebbero fatto delle ricerche su Youtube per trovare un modo artigianale per alterare le loro percezioni della realtà la sera del 31 dicembre.

Pare, inoltre, che qualcuno si sia sentito un po' male in seguito a questa "trasgressione", ma per fortuna non in modo serio o grave.

Gli addetti ai lavori hanno preferito non mandare in onda le immagini di quello che hanno fatto i sei titolari coinvolti in quello che la rete ha ribattezzato Capodanno-gate, anche se in rete si parla di una scelta ben precisa per tutelare i ragazzi ma anche per evitare che la gente a casa emuli il loro comportamento sbagliato.

A farne le spese, comunque, sono stati soltanto Tommy Dali e Valeria, eliminati nel corso della puntata del 15 gennaio: lui è stato mandato a casa da Rudy Zerbi, lei ha preso la sfida contro Cricca che è rientrato.