Sono passate quasi due settimane da quando la ventiduesima edizione di Amici è finita al centro dell'attenzione mediatica per un "fatto grave" accaduto la notte di Capodanno. Dopo che il giornalista Giuseppe Candela ha parlato di una censura dei video di quel giorno per proteggere i ragazzi e per evitare emulazioni, ci avrebbe pensato Piccolo G a lanciare una stoccata ai responsabili dell'episodio che ha messo in difficoltà tutto il programma e chi ci lavora. Il cantante ha citato "festoni e peggio azioni" nel brano col quale si è classificato ultimo nella gara del 22 gennaio.

Il 'dissing' del titolare di Amici

Se Maria De Filippi e i professori di Amici sembra abbiano voltato pagina dopo il caos che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate", nella scuola c'è ancora chi aveva qualcosa da dire sull'argomento.

Chi ha guardato la puntata di domenica 22 gennaio, infatti, non ha potuto non notare le strofe che Piccolo G ha aggiunto al brano "Fuori dal tunnel" che ha presentato nella gara giudicata da Gerry Scotti.

Oltre a interpretare i versi originali di Caparezza, il cantante si è preso la libertà di aggiungerne alcuni suoi che hanno immediatamente attirato l'attenzione del pubblico.

"Non vado a festine e festoni, pieni di ragazzoni che compiono le peggio azioni. Con le peggiori canzoni, le peggio tradizioni.

Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni", sono queste le "barre" che l'allievo ha inserito nella sua cover.

Il parere degli spettatori di Amici

La maggior parte dei fan di Amici che ha ascoltato le parole di Piccolo G, le ha collegate al "fatto grave" che è costato a ben sei allievi della scuola un severo provvedimento disciplinare.

Quando il titolare del team Zerbi ha parlato di "festoni" e di "ragazzi che compiono le peggio azioni", è come se avesse voluto lanciare una frecciatina a quei compagni di classe che la sera del 31 dicembre si sono resi protagonisti dell'episodio che per oltre 10 giorni è stato sulla bocca di tutti.

La parte finale della strofa che l'alunno di Rudy ha scritto, poi, fa un riferimento ad un mal di pancia (il giovane ha simulato il gesto piegandosi in due sul palco) che sarebbe stato causato dall'assunzione di qualcosa in "grandi bicchieri".

Insomma, la gente a casa è quasi certa che Piccolo G abbia confermato a suo modo che la notte di Capodanno i sei responsabili avrebbero bevuto qualcosa che poi ha provocato piccoli malesseri, il tutto mentre in casetta erano in corso i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.

Le teorie dei giornalisti di gossip sul 'fatto grave' di Amici

La teoria che stanno sposando moltissimi fan di Amici, dunque, è che Piccolo G avrebbe confermato quanto sostengono giornalisti e curiosi da giorni: i sei allievi protagonisti del "Capodanno-gate" avrebbero ingerito una miscela a base di noce moscata per sballarsi in modo artigianale.

Giuseppe Candela ha anche raccontato che Wax&Co avrebbero fatto delle ricerche su Youtube per scovare un metodo "fai da te" per provocarsi effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti, soprattutto le allucinazioni.

Qualcuno si sarebbe anche sentito male (nulla di grave, solo febbre e mal di pancia) e gli addetti ai lavori avrebbero deciso di non rendere pubblico il "fattaccio" sia per tutelare i responsabili che per evitare che la gente a casa copi il loro comportamento.

Dopo circa una settimana, dunque, Piccolo G sarebbe tornato sull'argomento con un paio di frasi inserite strategicamente nella cover che ha portato in gara il 22 gennaio. Nessuno dei presenti ha fatto accenno alle pungenti parole del ragazzo, ma i fan le hanno colte e sottolineate sui social network.