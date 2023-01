Nel talent show Amici, il "Capodanno-gate" continua a tenere banco: la notte del 31 dicembre Wax, NDG, Maddalena, Samu, Tommy Dali e Guera sono stati protagonisti di un fatto - ancora ignoto - che ha spinto la produzione a intervenire subito con dei provvedimenti nei loro confronti.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, gli allievi coinvolti avrebbero cercato sul web come “sballarsi” in modo artigianale. La produzione sarebbe venuta a conoscenza del “fattaccio” solamente in un secondo momento, per via di alcuni lievi malori da parte dei ragazzi.

Le parole di Giuseppe Candela

Da ormai oltre una settimana, ad Amici, è emerso che sei allievi si sono resi protagonisti di un episodio grave, ma ignoto, all’interno della casetta nella notte di Capodanno.

Dopo giorni di teorie formulate sul web e di smentite da parte di alcuni parenti dei ragazzi, nelle scorse ore il giornalista Giuseppe Candela ha spiegato: "La produzione non ha svelato cosa sarebbe accaduto, sul web ha preso piede una teoria sorprendente. Avrebbero assunto noce moscata, una spezia che se usata in dosi eccessive può causare allucinazioni, vomito, febbre e non solo".

Poi il giornalista ha proseguito: "I ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca web su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale.

Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni. Da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione".

I provvedimenti disciplinari

La produzione sarebbe venuta a conoscenza del “fattaccio” solamente il 6 gennaio.

Una volta verificato l’accaduto la produzione ha proceduto con un provvedimento disciplinare nei confronti dei sei allievi: Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Dali e Guera sono finiti in sfida immediata.

I primi tre sono riusciti a superare l’ostacolo, Samu si è ritrovato con la sfida congelata, mentre Tommy e Guera hanno dovuto abbandonare la scuola definitivamente.

Le parole di Alessandro Rosica

In questi giorni anche Alessandro Rosica ha spiegato sui social di essere venuto a conoscenza di quanto accaduto a Capodanno in casetta, pur non potendo dire pubblicamente che cosa sia successo.

L’esperto di gossip ha parlato di un fatto sconcertante che non si era mai verificato in un programma televisivo. In base alle informazioni in suo possesso, Rosica ha sostenuto che Maria De Filippi sarebbe stata fin troppo buona con i ragazzi coinvolti.