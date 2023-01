Il giorno seguente la puntata di Amici di Maria in cui si è discusso dei fatti della notte del 31 dicembre, gli allievi rimasti in gioco hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto quella fatidica sera. Ramon si è fatto portavoce dell'umore del gruppo asserendo come ognuno abbia reagito in modo diverso. Gianmarco ha parlato di "clima più sereno" mentre Megan e Angelina hanno additato Wax come colui il quale avrebbe influenzato il resto del gruppo a commettere il "fattaccio".

Come noto, al centro del dibattito dei fatti ritenuti gravi dalla produzione avvenuti la notte di Capadanno in merito ai quali però non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale.

In questo clima di silenzio le teorie sono le più disparate.

Il confronto tra i ragazzi

Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Dali e Valeria Mancini, i sei coinvolti nello spiacevole episodio, come provvedimento sono stati posti in sfida immediata: i primi quattro sono tornati in casetta con il resto della classe mentre Valeria e Tommy hanno dovuto lasciare il programma.

Durante la messa in onda del daytime di lunedì 16, i telespettatori hanno notato che all'interno dell'abitazione qualcosa si è rotto. Ramon ha fatto da portavoce spiegando che quanto accaduto a Capodanno ha scosso tutti. Poi ha precisato che all'interno del talent show ognuno ha un carattere diverso: "Purtroppo qua dentro non tutti possono reagire in modo forte o capire se vale la pena rispondere, ingoiare o soffrire dentro".

Infine Ramon ha fatto notare che in assenza dei sei allievi, alcuni alunni sono apparsi più sereni.

Gianmarco ha aggiunto che in casetta si respirava un clima migliore in questi giorni: "Abbiamo visto tante persone che di solito non vedevamo serene".

Per Angelina il clima di tensione sarebbe stato creato da Wax: il cantante è stato accusato infatti di portare alcuni allievi sulla "cattiva strada".

La nuova teoria del web

Durante il confronto tra i ragazzi rimasti all'interno del talent show, ai telespettatori non è sfuggita una confidenza fatta da Aaron a Piccolo G. Il cantante ha riferito che dopo il ritorno in casetta da parte di Wax, quest'ultimo avrebbe ricominciato a dare ordini e trattarlo male.

Per questo motivo sul web alcuni utenti hanno ipotizzato una nuova teoria sul Capodanno-gate in merito al quale fra le ipotesi in piedi ci sarebbe anche quella di uno scherzo finito male.

Secondo alcuni utenti, la notte del 31 dicembre 2022 potrebbe esserci stato un episodio di bullismo ai danni di qualche allievo (tra i possibili nomi quelli di Aaron, Samuel e Angelina). A detta di un utente, come accennato, potrebbe invece essersi trattato di uno scherzo che non è stato gradito dal o dai destinatari.

Ovviamente, come già accennato, non vi è alcuna prova o certezza, quelle in questa sede sono solo supposizioni. La produzione, per rispetto, ha infatti deciso di censurare i video riguardanti l'accaduto.