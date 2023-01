Guera, Valeria Mancini all'anagrafe, continua ad avere qualcosa da ridire sul provvedimento disciplinare ricevuto ad Amici di Maria: dopo essere finita in sfida immediata contro Cricca, la cantante è stata eliminata. In un video l'ex allieva ha ribadito di avere avuto un ruolo marginale nel Capodanno-gate e si è detta in disaccordo con la produzione del talent show, poiché censurando l'accaduto ha portato i telespettatori ad ipotizzare le cose peggiori.

Che cos'è accaduto in casetta?

Nella puntata di domenica 15 gennaio, è emerso che sei allievi della scuola più famosa d'Italia hanno fatto qualcosa di grave in casetta la notte del 31 dicembre 2022.

La produzione e Maria De Filippi hanno preferito non rendere pubblico il "fattaccio" per rispetto dei ragazzi e dei telespettatori. Da quel momento sul web sono state ipotizzate diverse teorie dai fan del programma: dal mix di noce moscata con alcol, alla noce moscata mescolata con il succo di frutta. Altri utenti hanno ipotizzato che Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Dali e Guera si fossero fatti dei tatuaggi fai da te.

Al momento però nessuna ipotesi ha trovato conferma. Si tratta di opinioni senza alcuna prova.

Valeria ha detto di non aver mai sniffato nulla in vita sua tantomeno la noce moscata.

Lo sfogo dell'ex allieva

Nel nuovo video pubblicato sui social Guera è tornata a parlare del provvedimento disciplinare da lei ricevuto come conseguenza del Capodanno-gate: "Il mio più grande sogno di è trasformato in un incubo".

La cantante ha ammesso di essere triste e delusa per come siano andate le cose all'interno della scuola e ha criticato la produzione di Amici di Maria per avere censurato le immagini relative al 31 dicembre 2022: "Questo dire non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose". La giovane si è augurata che i filmati vengano resi pubblici, in modo che i telespettatori possano vedere che lei ha avuto un ruolo marginale nel "fattaccio".

L'ex allieva si è detta consapevole che la produzione voglia tutelare i minori coinvolti nella vicenda, ma in questo modo i telespettatori non riescono a capire quali allievi hanno avuto un ruolo più attivo e quali meno: "Non sto qui a raccontare cos'è successo, ma sono stata io a pagarne le conseguenze".

Valeria posta questo video sul suo profilo TikTok.#Amici22 pic.twitter.com/iEp6MUIvUO — AMICI NEWS (@amicii_news) January 16, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Dal momento che non è possibile capire cosa sia accaduto in casetta, sui social i telespettatori di Amici di Maria chiedono di poter vedere i video in modo da giudicare la gravità dell'episodio.

Inoltre alcuni utenti ritengono che non sia giusto che Valeria si sia dovuta scontrare contro Cricca: il cantante di Riccione era stato eliminato poche settimane prima. Tra i vari utenti, c'è anche chi ritiene ingiusto che Wax sia stato descritto come il "capobanda" ma poi sia ancora all'interno della scuola.