Che cosa sia accaduto nella notte di Capodanno nella casetta di Amici, al punto da causare dei provvedimenti disciplinari verso sei allievi, al momento non è dato saperlo. Secondo le informazioni in possesso della produzione, Wax sarebbe stato colui che ha trascinato il resto del gruppo a fare qualcosa di sbagliato.

In queste ore, in un video pubblicato sui social è intervenuto Pietro (fratello di Wax). Il ragazzo ha spiegato di essere a conoscenza di tutto, sostenendo che non sarebbe accaduto nulla di così grave. In un secondo momento però ha ritrattato tutto, spiegando a Fanpage.it che si era trattato di un video ironico.

L’episodio finito al centro delle polemiche

Nei giorni scorsi è emerso che Maddalena, Wax, Samu, NDG, Tommy Dali e Guera (Valeria Mancini all’anagrafe) hanno commesso un “fatto gravissimo” tanto da ricevere un provvedimento disciplinare da parte della produzione. Per Tommy e Guera non c’è stato nulla da fare: entrambi hanno dovuto abbandonare la scuola. Gli altri alunni coinvolti hanno superato la sfida e sono tornati in casetta con il resto dei compagni di classe.

Ma cosa sia precisamente accaduto il 31 dicembre non è chiaro: la produzione ha preferito censurare l’accaduto per rispetto dei ragazzi coinvolti e dei telespettatori. Di conseguenza sul web sono state avanzate varie teorie: dal mix di noce moscata e alcol, alla miscela di noce con succo di frutta, per passare ai tatuaggi fai da te, fino a un episodio di bullismo.

Ogni ipotesi però non ha trovato conferma, poiché non ci sono prove in nessun senso.

Il fratello di Wax rompe il silenzio, poi smentisce

Tramite un video pubblicato sui social, il fratello di Wax ha rotto il silenzio. Nello specifico, Pietro ha spiegato di avere avuto un contatto telefonico col fratello: “Io so tutto quello che è successo a Capodanno.

Vi posso dire che il 31 dicembre non è successo nulla”.

Infine il ragazzo ha chiesto a tutti coloro che stanno offendendo il fratello e la famiglia di smetterla perché non serve a niente: "Chi insulta la sua educazione, insulta anche la mia". Poco dopo però il giovane ha smentito quanto detto in precedenza a Fanpage.it: “Ero ironico”.

La reazione dei professori

Nel daytime di martedì 17 gennaio, intanto,vè andato in onda un confronto tra Lorella Cuccarini e NDG. La docente di canto ha ribadito che quanto accaduto è stata un episodio gravissimo: “Ti avrei appiccicato al muro da genitore”. Cuccarini ha chiesto al suo allievo di tirare fuori gli attributi e iniziare a seguire le persone che possono essere da esempio all’interno del programma, non chi lo porta sulla “cattiva strada”.

Emanuel Lo invece, ha spiegato a Maddalena e Samu che la loro maglia per il serale non è più sicura come lo era prima di Capodanno, poi ha imposto ai suoi allievi di andare a dormire alle 22 e vietato l’utilizzo del cellulare.