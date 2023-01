I fatti accaduti nella casetta di Amici la notte del 31 dicembre 2022 continuano a essere al centro del clamore mediatico. Sui social, il papà di Wax ha deciso di intervenire per difendere il figlio. Il cantante è stato individuato come il principale responsabile di quanto accaduto in casetta, ma l'uomo non ci sta a vedere il figlio descritto come un "poco di buono".

Che cosa riguarda il Capodanno-gate?

Da ormai diversi giorni è emerso che Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Dali e Guera (Valeria Mancini all'anagrafe) si sono resi protagonisti di un grave episodio accaduto la notte di Capodanno.

La produzione ha preferito non rendere noto l'accaduto, per rispetto dei ragazzi coinvolti e dei telespettatori, ma ha mandato in sfida immediata i sei allievi. Tra gli artefici del "fattaccio" sarebbe stato individuato Wax: secondo i professori, il cantante avrebbe trascinato i suoi compagni di classe ad avere un atteggiamento poco consono all'interno del talent show.

Sui social, in questi giorni si è parlato di un possibile mix a base di alcol e noce moscata - teoria smentita dalla sorella di NDG -, ma anche di tatuaggi 'fai da te' o di un possibile episodio di bullismo ad Amici 22. In ogni caso, si tratta solo di ipotesi dei telespettatori poiché non c'è alcuna prova che dimostri nessuno dei fatti citati.

Parla il padre di Wax

In seguito ai continui giudizi negativi su Wax, il padre ha deciso di rompere il silenzio.

L'uomo in un video pubblicato sui social ha raccontato un aneddoto: tre anni fa intorno alle 3 di notte, Wax si è presentato in camera da letto dell'uomo con una maschera e un'arma giocattolo e ha chiesto al padre di fargli un piatto di pasta al tonno.

Il padre dell'attuale allievo di Amici di Maria ha afffermato: "Wax è una persona con una tale fantasia, come non ne ho mai viste. Lui è così, vive nei sogni. Ma io lo invidio".

A tutti coloro che hanno dipinto il ragazzo come un "poco di buono" il padre ha replicato: "E' un ragazzo di 20 anni. Che vi devo dire? Viva Wax".

il papà di wax parlando del figlio#amici22 pic.twitter.com/fZZlr1zAuI — cinzia per gli amici jasmine 🦋 (@s4vdade) January 18, 2023

Secondo quanto riportato da un utente, il video del papà di Wax sarebbe stato rimosso dai social poco dopo.

Le parole del fratello

Nella giornata di martedì 17 gennaio, anche il fratello di Wax ha postato un video sui social.

Pietro ha spiegato di avere avuto una conversazione telefonica con il fratello. Inoltre ha detto di essere a conoscenza di tutto ciò che è accaduto la notte di Capodanno all'interno della scuola: "Vi posso dire che il 31 dicembre non è successo niente". Infine il giovane ha chiesto di smetterla di insultare Wax, la sua educazione e la famiglia.

Dopo essere stato contattato da Fanpage.it Pietro ha ritratto tutto dicendo che era ironico.