Federica, cantante di Amici, ha ricevuto una critica da un ex professore di canto del talent show. Su Instagram, Luca Jurman ha sostenuto che l'allieva abbia cantato in playback. Nel dettaglio, l'ex professore ha detto di avere sentito la voce della cantante troppo compatta e precisa. In un secondo momento lo stesso Jurman ha fatto sapere di avere ricevuto una notifica, in cui veniva informato che Federica non ha cantato in live.

Le parole del discografico

Jurman ha vestito i panni di vocal coach ad Amici di Maria dal 2007 al 2011: tra i suoi allievi che hanno partecipato al talent show ci sono Marco Carta e Valerio Scanu.

Nonostante il rapporto di lavoro tra l'insegnante di canto e il programma si sia interrotto, Jurman continua a seguire il programma.

Tramite un video pubblicato su Instagram, il discografico ha espresso un giudizio negativo su un'allieva: "Stavo commentando la puntata di Amici dell'8 gennaio, durante l'esibizione di Federica mi sono insospettito". Il docente ha sostenuto di avere sentito la voce della ragazza troppo precisa e compatta, come fosse masterizzata. A quel punto Jurman ha affermato: "Ho pensato da subito che cantasse in playback, e purtroppo avevo ragione". L'ex insegnante del talent show ha spiegato di avere ricevuto una notifica in cui il suo dubbio veniva confermato: il brano cantato da Federica era un file del disco presente già in commercio.

La stoccata al talent show

Sulla base di quanto accaduto con Federica, Luca Jurman ha precisato che può capire che un allievo abbia dei problemi e quindi è costretto a cantare in playback.

Al tempo stesso il discografico ritiene che non sia giusto cantare in playback nel momento in cui ci sono dei giudici che devono giudicare l'accesso dell'allievo al Serale di Amici: "Avrebbero potuto dichiararlo".

Va precisato che il talent show non ha mai confermato che Federica non abbia cantanto in live, dunque si tratta solamente di una supposizione dell'ex vocal coach.

In una vecchia intervista Jurman aveva attaccato duramente il programma di Maria De Filippi

Non è la prima volta che Luca Jurman punge il programma di Maria De Filippi.

Lo scorso anno, in un'intervista l'ex insegnante di canto aveva riferito di non guardare più il talent show per non avere problemi col fegato: "Me lo sono rovinato tante volte, sentendo delle castronerie".

Inoltre disse che ormai Amici non è più un programma genuino: "Il 99% delle persone di questo ambiente la pensa come me, ma nessuno ne parla". Infine Jurman aveva criticato il continuo utilizzo delle barre all'interno di un brano: il riferimento è al fatto che moltissimi cantanti cambiavano parti del testo per inserire una loro strofa.