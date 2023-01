Il 19 gennaio è stata registrata la diciassettesima puntata di Amici di Maria De Filippi: la puntata andrà in onda domenica 22 gennaio su Canale 5 a partire dalle 14. In particolare, in vista dell'avvicinarsi del serale, proseguiranno le gare di canto e ballo per l'assegnazione delle maglie dorate. Inoltre, in studio entreranno Ernia, Gerry Scotti, Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuni.

Classifiche delle gare di ballo e canto ad Amici

Durante il prossimo appuntamento con Amici, gli allievi dovranno affrontare le consuete gare per dimostrare di avere tutte le carte in regola per rimanere all'interno della scuola.

Per quanto riguarda il canto, verrà chiamato in studio Gerry Scotti in qualità di giudice. Al primo posto si posizionerà Aaron, seguito da Angelina, Cricca, Federica, Jore, NDG, Wax e Niveo a pari merito. Ultimo, invece, risulterà essere per la seconda volta consecutiva Piccolo G.

Per quanto riguarda il ballo, invece, a giudicare la gara ci saranno Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuni. Al primo posto ci sarà, ancora per una volta, Isobel, seguita da Mattia, Samuel, Maddalena, Samu, Eleonora, Megan e, infine, Vanessa. Invece, Gianmarco non prenderà parte alla gara poiché non sarà presente in studio.

Al termine di entrambe le gare, verrà offerta la possibilità al primo classificato di ricevere la maglia per il serale.

Tuttavia, seppur Rudy riconosca un miglioramento in Aaron, non gli consegnerà la felpa per motivarlo a continuare su questa strada. Invece, ottime notizie per Isobel che riceverà il pass per accedere al serale.

Sfida congelata ad Amici 2022

Non mancheranno i colpi di scena nel prossimo pomeridiano di Amici. In particolare, Samu dovrà affrontare di nuovo la sua sfida contro Paki, con una comparata.

Alessandra Celentano prenderà in mano le redini della situazione e proporrà alla produzione di aggiungere un banco nella sua squadra per lo sfidante. Pertanto, Samu dovrà attendere un'altra settimana per scoprire quali saranno le sorti della sua permanenza all'interno della scuola, poiché verrà scelto un nuovo papabile candidato da mettere in sfida contro di lui.

Samu, Megan, Isobel e Ramon saranno scelti per affrontare una gara basata interamente sui cavalli di battaglia e giudicata da Garrison. Al vincitore verrà offerta la possibilità di esibirsi nel corso del concerto di Achille Lauro. Sarà proprio l'allievo di Emanuel ad arrivare al primo posto.

Anche ai cantanti verrà offerta questa importante opportunità. A vincere contro Aaron, Angelina e Federica, sarà Cricca.

Scintille tra Alessandra e Raimondo ad Amici

Inoltre, nel corso del prossimo appuntamento con Amici, non mancheranno i battibecchi. In particolare, Raimondo e Alessandra discuteranno animatamente sul compito assegnato dalla maestra a Mattia. L'insegnante di latino si arrabbierà molto per la scelta di far ballare scalzo il suo allievo. Pertanto, rifiuterà categoricamente il compito. Inoltre, avrà da ridire anche sul fatto che l'insegnante di danza classica si intromette troppo con i ballerini della sua squadra.