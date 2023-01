Quali sono le nuove fiction Mediaset che troveranno spazio nel corso della stagione tv 2023/2024? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di titoli che hanno conquistato il gradimento del pubblico nel corso delle stagioni precedenti.

Tra queste vi è sicuramente Viola come il mare 2 con protagonista Can Yaman ma anche Luca dei tuoi occhi 2, la serie con Anna Valle pronta a tornare in onda con un nuovo ciclo di episodi inediti.

Anna Valle torna con Luce dei tuoi occhi 2: anticipazioni fiction Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Mediaset che saranno trasmesse nel corso della stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Luce dei tuoi occhi 2, la fortunatissima Serie TV con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Pericoli, intrighi e colpi di scena saranno al centro delle sei nuove puntate della seconda stagione, durante la quale la protagonista interpretata da Anna Valle, continuerà ad essere sulle tracce di sua figlia, di cui non ha più notizie da svariati anni, dopo aver creduto a lungo che fosse deceduta.

Spazio anche al ritorno di un altro titolo amatissimo dal pubblico di Canale 5: trattasi di Buongiorno mamma 2, la serie con Raoul Bova.

Raoul Bova torna con Buongiorno mamma 2: anticipazioni fiction Mediaset 2023/2024

I colpi di scena, anche in questo caso, non mancheranno e in una recente intervista Raoul Bova ha svelato che il suo personaggio verrà addirittura arrestato, ma non si è sbilanciato più di tanto sui motivi di questa situazione che lo vedrà coinvolto nella seconda stagione.

Grande attesa poi per il debutto di Bardot, una nuova serie articolate in tre puntate, la quale racconterà la vita e gli amori di Brigitte Bardot, icona francese degli anni Sessante e Settanta.

Tra i volti di punta della prossima stagione televisiva Mediaset spicca anche il nome di Massimo Ranieri, pronto a tornare sul set dopo ben venti anni di assenza.

Can Yaman torna con su Canale 5 Viola come il mare 2

Il cantante partenopeo sarà il protagonista de La voce che hai dentro: è la storia di un uomo con la passione per la musica che, dopo aver scontato una lunga reclusione per il presunto omicidio del padre, cercherà di riprendere in mano le redini della sua vita.

Spazio anche al ritorno in tv del divo turco: Can Yaman tornerà sul piccolo schermo di Canale 5 con la seconda stagione di Viola come il mare.

La serie che lo ha visto protagonista con Francesca Chillemi tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva, con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta.

Confermatissima anche la seconda stagione di Fosca Innocenti, la serie poliziesca con Vanessa Incontrada ambientata ad Arezzo, in programma da gennaio in poi su Canale 5.