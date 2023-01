Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel pre serale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 13 gennaio 2023, sono ricche di colpi di scena.

Elena, la figlia di Marina, finirà per scontrarsi amaramente con Angela, al punto che le due donne potrebbero spostare la questione in tribunale. Intanto a Palazzo Palladini, Micaela vorrà sedurre il fidanzato di Speranza e metterà in atto una serie di mosse per raggiungere il suo scopo. Mentre Bianca si sentirà isolata a scuola, Alice riceverà un messaggio alquanto spiazzante.

Un posto al sole anticipazioni nuove puntate: Ornella e Raffaele in apprensione per Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alice e Nunzio finiranno per avere un nuovo acceso scontro che porterà a delle conseguenze imprevedibili e piuttosto serie. Quando in seguito il figlio di Franco si renderà conto di avere esagerato, non ne vorrà sapere di riconoscere le accuse che la ragazza gli ha rivolto. Raffaele e Ornella, nel frattempo, saranno in apprensione per via di Viola, la quale continuerà a mettersi in mezzo tra Damiano e Rosa. A un tratto la maestra Bruni si farà da parte, ma quanto riuscirà a resistere?

Un posto al sole: Guido fa luce su Michele, Micaela seducente con Samuel

Un po’ per curiosità e un po’ per chiarire i propri dubbi, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Guido cercherà di fare luce sui veri sentimenti di Michele, che appena rientrato nel capoluogo campano si dedicherà al lavoro con tutte le sue energie.

Nel frattempo la giovane Bianca avrà dei problemi scolastici: a causa di Antonello, la figlia di Angela e Franco verrà nuovamente emarginata dai suoi compagni di classe. Micaela, invece, inizierà a comportarsi in modo del tutto seducente verso Samuel, ma dietro a questo suo gesto ci sarà la chiara intenzione di mettere alla prova la fedeltà dell’uomo nei confronti della fidanzata Speranza.

Samuel cadrà nel tranello della gemella Cirillo?

Elena invita Alice a riflettere sul suo comportamento con Nunzio: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole rivelano che la presenza di Elena a Napoli potrebbe aiutare Alice a riflettere sul suo comportamento. Nunzio dopo un periodo in cui sarà pervaso dalla disperazione, grazie al supporto del padre, non scivolerà nello sconforto assoluto.

Intanto il giornalista Saviani dovrà affrontare in radio un argomento attuale di grande rilevanza.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia riceverà una visita al caffè Vulcano. Sarà Nunzio che vorrà parlarle dell’intricata situazione in cui si ritrova. Riuscirà la barista a dargli qualche buon consiglio? Intanto Viola cercherà di fare da ponte tra Elena e Angela, tuttavia la situazione sfuggirà di mano e all’orizzonte si profilerà una causa legale.

Anticipazioni Upas prossime puntate: Alice riceve uno spiazzante messaggio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre Micaela contro il parere delle sorelle porterà avanti il suo piano seduttivo, Serena incontrerà Mariella. Le due donne riusciranno a chiarirsi? La tensione si taglierà con un coltello tra Marina, Elena e Roberto, mentre Alice sprofonderà nei sensi di colpa e riceverà un messaggio a dir poco spiazzante.