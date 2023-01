L'appuntamento con Uomini e donne riparte lunedì 9 gennaio e, le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane, rivelano che ci sarà spazio per un acceso scontro tra Maria De Filippi e Armando Incarnato.

La padrona di casa del talk show dei sentimenti di Canale 5 non gradirà il modo di fare del cavaliere napoletano nei confronti di una delle dame presenti in studio e, a quel punto, si accenderà la discussione, tanto che Maria tirerà in ballo anche gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto recentemente Armando.

Maria De Filippi furiosa con Armando: anticipazioni Uomini e donne 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di gennaio rivelano che in studio arriverà una nuova dama che sarà interessata ad approfondire la conoscenza con Armando.

In realtà si tratta di una persona che il cavaliere napoletano conosce già, dato che in passato i due si erano sentiti e avevano provato così a conoscersi.

Tuttavia, Armando sosterrà di aver troncato la relazione dopo essersi reso conto che la dama non provava un reale interesse nei suoi confronti.

Lei, invece, dirà di aver gettato la spugna nel momento in cui il cavaliere napoletano sarebbe sparito e avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Maria tira fuori gli interventi chirurgici di Armando: anticipazioni Uomini e donne

Una versione dei fatti contrastante quella di Armando e della dama che finirà per indispettire Maria De Filippi.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Armando farà infuriare Maria che lo accuserà di considerarsi ormai un personaggio televisivo e pubblico per la sua partecipazione nel suo programma del pomeriggio.

Maria non gradirà il modo di fare di Armando in studio e, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, tirerà in ballo anche gli interventi chirurgici ai quali recentemente si è sottoposto il cavaliere.

Pochi giorni prima di Natale, Armando aveva postato sui social degli scatti in cui si mostrava assieme ad un chirurgo plastico estetico, ma senza svelare il perché di quella visita nello studio del medico.

Tale situazione verrà tirata fuori, in studio, da Maria De Filippi e non si esclude che a quel punto il cavaliere napoletano possa far chiarezza.

Armando a rischio per le prossime puntate di Uomini e donne 2023?

Cosa succederà a questo punto ad Armando nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne? Continuerà ad essere uno dei volti del trono over oppure, dopo la sfuriata della conduttrice, verrà cacciato via dalla trasmissione?

Recentemente Maria De Filippi ha "fatto fuori" dal cast la dama Pinuccia, allontanata dopo i suoi continui scontri col cavaliere Alessandro. La stessa sorte toccherà anche al cavaliere napoletano? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione.