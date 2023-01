Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Raitre nella settimana fino a venerdì 20 gennaio 2023, sono ricche di colpi di scena.

Alice, dopo l’ennesimo scontro con il figlio di Franco e Katia, spiazzerà tutti con una mossa inaspettata e destinata a stravolgere negativamente la vita del ragazzo. Nunzio, che si ritroverà in una posizione delicata, rimetterà Chiara in primo piano e dimostrerà di essere disposto a tutto per lei, anche a rovinare la sua reputazione. Mentre Clara continuerà ad indagare sui gioielli di Lia insieme alla sua amica Marika, Guido e Mariella si pentiranno di aver invitato a pranzo Michele.

Una rapina ai danni di Silvia sarà sventata dal poliziotto Damiano, che nel frattempo deciderà di distanziarsi da Viola. Una decisione, la sua, che, però, avrà vita breve.

Anticipazioni Un posto al sole nuove puntate: Clara pronta ad aprire la cassaforte di Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, nutrendo ancora delle perplessità sul suo compagno Alberto, Clara si deciderà a fare qualcosa. In seguito ad una nuova chiacchierata con Diego, la madre del piccolo Federico vorrà aprire la cassaforte di Palladini al fine di scoprirne il contenuto e mettere a tacere, una volta per tutte, quei dubbi che la stanno tormentando da alcuni giorni. E mentre tra Damiano e Viola la tensione si taglierà in due, Alice avrà un altro faccia a faccia con Nunzio.

La nipote di Marina, dopo aver discusso con il figlio di Franco, prenderà una certa posizione che finirà per incidere con il futuro di entrambi. Elena non vedrà di buon occhio la decisione della figlia, ma cosa potrà fare per placarla?

Alice denuncia Nunzio, Silvia vittima di una rapina: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Elena sarà sempre più dubbiosa verso la figlia, soprattutto dopo che querelerà Nunzio! La notizia spiazzerà Franco, che nel frattempo metterà la sua ex Katia al corrente di quanto sta accadendo nella vita del loro figlio.

Silvia, invece, sarà vittima di una rapina, ma grazie a Damiano Renda il peggio sarà sventato. Questo evento non farà altro che spingere Viola e il poliziotto a ritrovarsi nuovamente vicini. Del tutto conscio di come la vicenda gli stia sfuggendo di mano e preoccupato di tradire la fiducia del magistrato Nicotera, Damiano prenderà una decisione destinata a compromettere il suo stesso futuro e che spiazzerà Viola.

Un posto al sole: Guido e Mariella pentiti di aver invitato a pranzo Michele, Elena capisce che Alice sta mentendo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, le accuse di Alice porteranno tensioni sia tra Marina ed Elena che tra Rossella e Riccardo. Elena, infatti, dopo alcune riflessioni, arriverà al punto di non credere alla versione di sua figlia!

Nunzio, invece, che cercherà di far di tutto pur di riconciliarsi con Chiara, deciderà di aggravare la sua posizione, decidendo di partire. Dispiaciuti per Michele, Guido e sua moglie inviteranno il giornalista a mangiare con loro, ma finiranno per pentirsi di questa decisione. Mentre Clara e Marika saranno sul punto di fare un’inaspettata scoperta, Lia finirà per avere un faccia a faccia con l’avvocato Palladini. Le trame delle puntate di UPAS che andranno in onda su RaiTre fino al giorno 20 gennaio si focalizzano anche sulla giovane Bianca, la quale vorrà andare a trovare Antonello. I genitori della ragazzina, però, non vedranno di buon occhio questo desiderio e le diranno di no. Intanto Antonello sarà allontanato dai suoi stessi compagni di classe. Alberto continuerà a negare qualsiasi coinvolgimento circa i presunti gioielli di Lia e affronterà la sua compagna Clara.