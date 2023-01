Cosa succederà nelle nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi? Dopo il buon successo della prima stagione, seguita da una media di quasi tre milioni di spettatori su Canale 5, gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le trame e gli intrighi che il pubblico avrà modo di vedere nel corso del secondo capitolo della serie tv Mediaset.

I colpi di scena non mancheranno e questa volta grande attenzione sarà dedicata alle vicende di Francesco Demir, l'affascinante ispettore interpretato dal divo turco che ha stregato il pubblico italiano.

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman

L'appuntamento con Viola come il mare 2 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset.

La fiction con Can Yaman tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta e al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto le vicende legate al passato tormentato e segreto di Francesco Demir.

A confermarlo è stata la sceneggiatrice Elena Bucaccio in una intervista concessa al magazine Dreamers, dove ha anticipato un po' quello che succederà e che gli spettatori potranno vedere nel secondo capitolo della serie.

Francesco Demir affronterà il suo passato: anticipazioni Viola come il mare 2

"Cosa dobbiamo aspettarci?

Una nuova sfida lavorativa per Viola, ma soprattutto una sfida emotiva. Francesco non è riuscito a fare il grande passo con lei e Viola dovrà capire perché è successo", ha dichiarato la sceneggiatrice su Viola come il mare 2.

"Dovrà aiutarlo ad affrontare i suoi fantasmi e sarà un modo per renderlo finalmente pronto ad aprirsi al vero amore", ha aggiunto ancora la sceneggiatrice di Viola come il mare 2, confermando così che grande attenzione sarà incentrata sulle vicende di Francesco Demir.

Una seconda stagione in cui l'affascinante ispettore interpretato da Can Yaman si ritroverà maggiormente in contatto con se stesso.

La verità su Francesco: anticipazioni Viola come il mare 2 con Can Yaman

Mentre nella prima stagione c'è stato grande spazio per le vicende della giornalista Viola, alla ricerca di risposte sul suo passato, questa seconda stagione di Viola come il mare sarà incentrata sul passato di Francesco.

"Perché non riesce a vivere con completezza il rapporto con le persone che ama?", ha dichiarato la sceneggiatrice della fiction di Canale 5, svelando che sarà questa una delle domande alle quali bisognerà trovare una risposta nel corso del secondo capitolo.

Insomma, gli ingredienti per bissare il successo della prima serie sembrano esserci tutti e i fan sono già in trepidante attesa di vedere le nuove puntate.