Nelle nuove puntate di Beautiful, in onda nella settimana che va dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023, Finn vorrà scoprire l'identità del padre biologico. Sheila però gli mentirà, sostenendo di non conoscere la verità, il tutto per proteggere il segreto di Jack, il quale alla fine confesserà la verità alla moglie Li. Periodo difficile anche per Hope, che si ritroverà a combattere contro la sua famiglia, che si opporrà alla sua idea di far tornare Deacon nella sua vita.

Anticipazioni Beautiful: Hope contro tutti, rivuole il padre Deacon:

Nel corso della nuova settimana di programmazione di Beautiful, Hope sarà sempre più convinta di voler riavere nella sua vita il padre Deacon, per questo si scontrerà più volte anche con Ridge.

Quest'ultimo incaricherà Justin di tenere sotto controllo Deacon. Anche Liam non sarà affatto contento dell'idea di Hope e cercherà di farle cambiare opinione. La figlia di Brooke, però, non sembrerà voler sentire ragioni. Nel frattempo Finn si recherà a pranzo a Il Giardino, dove incontrerà per caso Sheila.

Finn vuole sapere chi è il suo padre naturale, ma Sheila gli mente

Sempre nel corso degli episodi in onda nella settimana sino al 4 febbraio, Finn chiederà a Sheila chi sia il suo padre biologico. Il medico vorrà saperne di più sulle sue origini e martellerà la madre naturale di domande. La donna sosterrà di non conoscere l'identità del padre biologico, una bugia bella e buona visto che Sheila sta solo coprendo Jack.

La verità, però, ben presto verrà a galla. Finn, una volta tornato a casa, racconterà a Steffy dell'incontro con Sheila. Il medico sarà comunque contento di avere due genitori adottivi formidabili. Nel frattempo Zende chiederà a Quinn di realizzare un anello per Paris. Thomas si mostrerà abbastanza geloso di fronte alla coppia Paris e Zende.

Sheila continua a proteggere il segreto di Jack

Le anticipazioni svelano pure che Sheila cercherà di convincere Jack a dire la verità sia a Finn che alla moglie Li. Il medico intanto, parlando con Steffy, si interrogherà sull'opportunità o meno di proseguire con le indagini sul suo padre biologico. In queste nuove puntate arriverà il momento per Jack di confessare alla moglie di essere lui il padre naturale di Finn.

Una notizia che la sconvolgerà, la quale non riuscirà a capire come abbia fatto il marito a mentirle per tutto questo tempo. Ancora non è chiaro se la donna perdonerà il marito, ma di certo lo inviterà a dire anche a Finn la verità. Zende nel frattempo, sempre più innamorato di Paris, si confiderà con Hope, rivelandole la volontà di andare a vivere con la sorella di Zoe. Per ulteriori dettagli si rimanda alla visione delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.