Che cosa succede nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 6 all'11 febbraio? Tensioni all'interno della famiglia Forrester, che non vuole assolutamente Deacon nella loro vita, nonostante Hope abbia il desiderio di riallacciare i rapporti con il padre. È ciò che vorrà fare, avendo però un'amara sorpresa che la farà vacillare. Nel frattempo l'interesse di Thomas nei confronti di Paris crescerà sempre di più e non mancheranno episodi di cocente gelosia, mentre Finn dovrà fare i conti con una confessione di suo padre che lo metterà in seria difficoltà.

Beautiful anticipazioni 6-11 febbraio: Paris dà un due di picche a Thomas

Nelle attuali puntate di Beautiful, Thomas sembra aver dimenticato finalmente Hope e si sta interessando a Paris. Purtroppo per lui la ragazza ha altri piani, visto che freme per Zende. Thomas decide di fare una sorpresa a Paris organizzandole una cena romantica, ma le sue buone intenzioni verranno spazzate via in un attimo.

Ebbene sì, perché Paris dirà a Thomas di avere già altri piani con Zende. Il giovane Forrester capirà che deve agire in fretta se non vuole che Zende conquisti Paris: al più presto le confesserà i suoi reali sentimenti.

Beautiful trame 6-11 febbraio: Finn scopre la verità su suo padre

Si complica sempre di più la situazione di Finn, che da qualche tempo ha scoperto che è Sheila la sua vera madre e non Li.

Per lui ci sarà ancora una scottante verità: come raccontano le nuove anticipazioni di Beautiful, Finn verrà a sapere che Jack è davvero suo padre e che gli ha sempre mentito su tutto. Furioso, non vorrà avere più nulla a che fare con lui, nonostante Jack lo supplichi di ascoltare le ragioni che lo hanno portato a mentire per tutto questo tempo.

Chi sarà contenta del litigio tra Jack e Finn sarà Sheila, che pregusterà il momento in cui potrà avere Finn tutto per sé, senza che i Forrester si mettano tra i piedi.

Beautiful puntate italiane 6-11 febbraio: Hope trova Brooke e Deacon insieme

Il giorno del Ringraziamento sarà piuttosto triste per Deacon e Sheila, che non verranno ovviamente invitati a Villa Forrester.

I due mangeranno cibo d'asporto e mediteranno vendetta, ma la dolcezza di Hope avrà la meglio e inviterà alla tenuta suo padre, raccomandandogli di stare attento a non farsi vedere.

Hope attaccata da Liam e Steffy, che cercheranno di impedirle di vedere Deacon, si precipiterà fuori. La sua forte reazione farà sentire in colpa Liam, ma le sue scuse non basteranno a far cambiare idea alla giovane Logan.

Successivamente, come rendono noto le anticipazioni di Beautiful dal 6 all'11 febbraio, Hope tornerà alla baita e beccherà Brooke e Deacon insieme. Forse Liam e la sua famiglia avevano ragione sul fatto che suo padre non sarebbe mai cambiato.