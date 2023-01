In Beautiful, il ritorno di Sheila ha scombussolato la vita dei Forrester e di Finn. Nel corso degli episodi in onda ad inizio febbraio su Canale 5, si vedrà Finn deciso a scoprire l'identità del padre biologico. Non sa che si tratta di Jack, l'uomo che lo ha adottato da piccolo insieme alla moglie Li. Anche quest'ultima sarà all'oscuro di tutto, ma non ancora per molto. Jack, alla fine, le confesserà la verità.

Finn chiede a Sheila chi sia il padre biologico, ma la donna mente

Da quando Sheila è comparsa nella vita di Finn, per il medico le cose non sono state affatto facili.

Il medico infatti, nonostante abbia il desiderio di conoscere la sua madre naturale, vorrà mantenere la promessa fatta a Steffy. Ossia quella di stare lontano da Sheila. Ebbene, nelle nuove puntate di Beautiful, Finn vorrà saperne di più sulle sue origini e deciderà di scoprire l'identità del suo padre biologico. Per questo deciderà di recarsi a Il Giardino dove incontrerà Sheila. Alla donna, quindi, chiederà chi sia il padre naturale. Peccato che Sheila mentirà a Finn dicendogli di non sapere chi sia il padre.

Beautiful, per Jack è arrivato il momento di dire la verità su Finn

Ovviamente Finn rimarrà deluso dalla risposta di Sheila. Quando Finn se ne andrà, arriverà Jack, il quale vorrà sapere l'oggetto della discussione con Finn.

Sheila gli dirà che il medico voleva sapere chi è il suo padre biologico. A questo punto, dirà a Jack che forse sarà arrivato il momento di dire sia a Finn che a Li che è lui il padre naturale. Proprio mentre Steffy e Finn attenderanno Jack e Li per cena, quest'ultima capirà che il marito Jack le vorrà dire qualcosa. L'uomo sarà in ansia, visto quello che le starà per confessare.

Un segreto che ha tenuto nascosto per tutti questi anni.

Li furiosa dopo aver scoperto che Jack è il padre biologico di Finn: spoiler Beautiful

Dalle anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Beautiful, si viene a sapere che alla fine Jack confesserà alla moglie Li la verità su Finn. La donna sarà sconvolta quando scoprirà che Jack è il padre biologico del ragazzo.

Soprattutto, Li non si capaciterà di come il marito abbia potuto nasconderle la verità per così tanto tempo. Nel frattempo, Finn si confiderà con Steffy e sembrerà voler abbandonare l'idea di trovare il suo padre naturale. Questo anche per rispetto a Li e Jack. Per lui sono stati dei genitori adottivi fantastici ed evidentemente non li vorrà far soffrire. Come reagirà il medico quando scoprirà che Jack è il suo padre biologico? Per il momento, i telespettatori di Beautiful vedranno solo la reazione furiosa di Li e le suppliche di Jack di perdonarlo. Per scoprire ulteriori dettagli su questa intricata vicenda, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Beautiful.