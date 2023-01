Ci saranno diverse novità durante le nuove puntate di Beautiful in onda a inizio gennaio negli Usa. Gli spoiler della soap opera rivelano che Bill Spencer ricatterà Steffy Forrester, in quanto vorrà aiutare Sheila Carter nella sua battaglia. Il magnate minaccerà di far arrestare Taylor Hayes dalla polizia, destando lo stupore di Finn.

Beautiful, anticipazioni: Bill minaccia Steffy di denunciare Taylor

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse dal 2 al 6 gennaio sull'emittente Cbs, rivelano che Steffy e Finn rimarranno pietrificati quando Sheila si introdurrà nella casa sulla scogliera.

Paura che si tramuterà presto in sorpresa quando i genitori di Hayes scopriranno che la fuggitiva si è alleata con Bill.

I portali annunciano che il passato tornerà a bussare alle porte di Steffy. In particolare Bill minaccerà la giovane di denunciare Taylor alla polizia, per aver tentato di ucciderlo alcuni anni fa, se non lascerà in pace Sheila. Il ricatto turberà moltissimo sia la figlia di Ridge che suo marito Finn. Quest'ultimo rimarrà sconvolto dopo aver scoperto che Steffy ha aiutato Taylor a farla franca davanti alla legge. Una rivelazione che porterà alcuni problemi all'interno della coppia, che potrebbero essere usati da Sheila per farsi strada nella vita di suo figlio.

Sheila escogita un piano per rientrare nelle grazie di Finn

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila escogiterà un piano malvagio per rientrare nelle grazie di Finn e Hayes, contando sull'aiuto di Bill che sarà sempre più fuori controllo. In seguito Sheila avrà un confronto con Li, in cui la informerà di essere tornata per avere un ruolo di primo piano nella vita di suo figlio e suo nipote.

Liam preoccupato per suo padre

Liam intanto, dopo essersi aggiornato sugli ultimi avvenimenti, sarà molto preoccupato per suo padre. Per questo motivo insieme al fratello Wyatt deciderà di affrontare il magnate per cercare di fargli capire i suoi errori. Dall'altra parte, Katie dirà al suo ex marito di essere orgogliosa di lui per aver fatto finalmente la cosa giusta.

Tuttavia la donna sarà all'oscuro di cosa sta facendo l'uomo con Sheila.

Infine il 2023 farà da apripista alla nascita di una nuova coppia. I portali annunciano che Bill e la madre biologica di Finn si scambieranno un bacio. I due porteranno la loro collaborazione a un livello romantico, destando lo stupore di tutti.