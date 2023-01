Gli spoiler di Beautiful rivelano che Sheila Carter (Kimberlin Brown) finirà dietro le sbarre dopo che Bill Spencer (Don Diamont) chiamerà la polizia.

Beautiful, anticipazioni: Steffy scopre che Bill ha una storia con sua suocera

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse attualmente in America annunciano l'arresto di Sheila.

Tutto inizierà quando Steffy e Finn rimarranno sconvolti quando scopriranno che Bill e Sheila hanno iniziato una storia d'amore. A tal proposito, il bel dottorino suggerirà alla moglie di accettare la cosa altrimenti rischierà di mandare sua madre Taylor in prigione a causa di un ricatto.

Nel frattempo, Liam e Wyatt cercheranno di capire come mai Sheila si trova a casa del loro padre. A tal proposito, i due fratelli sospetteranno che la criminale abbia rapito Bill o che sia addirittura morto. Per questo motivo, i due si metteranno alla ricerca di alcuni indizi finendo per chiedere aiuto a Tony, la guardia posta davanti al cancello della villa.

Intanto, Steffy cercherà di aprire gli occhi sulla pericolosità di Sheila al magnate. La donna, infatti, gli ricorderà che la madre biologica di Finn aveva traumatizzato Li che non aveva parlato per molto tempo. In questo frangente, la figlia di Ridge sospetterà che la suocera abbia iniziato una storia con Bill poiché capace di tenerla lontana dalla galera grazie alle sue influenti conoscenze.

Per questo motivo, Steffy sfiderà il padre di Liam a compiere la cosa giusta.

Il magnate chiama la polizia

Nelle puntate americane di Beautiful, Bill e Sheila si ritroveranno insieme alla villa. In questo frangente, il due dimostreranno di avere molte cose in comune. A tal proposito, il magnate informerà la fuggitiva che presto sarà arrestata, rassicurandola che farà di tutto per farla uscire il prima possibile.

Il padre di Liam, a questo punto, chiamerà la polizia, fingendo di essere in preda al panico a causa della presenza della criminale.

Sheila arrestata dopo un giuramento di sangue con Spencer

Durante questi momenti di attesa, la madre biologica di Finn dichiarerà il suo amore a Bill per poi compiere un giuramento di sangue, pungendosi il dito con la collana a forma di spada simbolo degli Spencer.

Dopodiché, la criminale spalmerà il suo sangue sulle labbra per poi baciare il magnate, giurandogli amore eterno. Da lì a poco, la polizia farà irruzione nella villa, dove il tenente Baker non ci penserà due volte ad ammanettare Sheila e condurla dietro alle sbarre.