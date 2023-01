Nella soap opera Beautiful ben presto Sheila inizierà la sua vendetta ai danni di Steffy Forrester dopo aver fatto credere di essere passata a miglior vita. Per la giovane Forrester arriveranno tempi molto difficili, essendo perseguitata dal suo terribile passato.

Nel frattempo, per Katie arriverà un nuovo amore del tutto inaspettato.

Steffy e Finn tormentati dal passato: spoiler Usa Beautiful

Nelle prossime puntate di Beautiful Sheila diventerà molto pericolosa e, dopo aver ricevuto numerosi rifiuti da parte della giovane Forrester, deciderà di rovinarle la vita, fino a togliergliela.

Ebbene sì, perché la sua follia arriverà a tenderle una trappola per ucciderla, ma finirà per colpire il suo adorato Finn.

Dopo una lunga lotta tra la vita e la morte, Finn si riprenderà e non vorrà vedere mai più sua madre. Il dottore sarà sconvolto quando verrà a sapere che Sheila è stata sbranata da un orso, ignaro che sia una bugia.

Nel frattempo Sheila fingerà di essere passata a miglior vita, ma in realtà cambierà connotati e identità, chiedendo aiuto prima a Deacon e poi a Bill, che la proteggeranno per non far sì che vada in carcere. In questo modo, avrà la libertà di agire nell'ombra, mentre tutti la credono morta.

Steffy davanti al fantasma di Sheila: spoiler Usa Beautiful

Come svelano le anticipazioni di Beautiful che arrivano dall'America, Sheila non ce la farà più a stare lontana da Finn e, nello stesso tempo, bramerà vendetta contro Steffy.

Macchinerà così un piano per terrorizzare la povera Forrester, che come tutti, la crede ormai deceduta.

In una notte di tempesta, Sheila Carter si intrufolerà a casa di Finn e Steffy. Dopo aver tolto la corrente, si presenterà davanti a loro, che resteranno senza fiato e completamente immobili.

Sarà un'apparizione veloce ma non priva di paura per Steffy, che crederà di trovarsi davanti a un fantasma e non potrà che ripensare a tutto il dolore che le ha causato Sheila.

Finn, invece, capirà che sua mamma è viva e che sta ingannando la sua famiglia, protetta da qualcuno.

Bill si innamora di Sheila: spoiler Usa Beautiful

Nelle nuove puntate di Beautiful, si formeranno due nuove coppie alquanto imprevedibili. Sheila verrà cacciata da Deacon e sedurrà Bill che, inaspettatamente, accetterà di portarla a casa sua e di nasconderla dalla polizia, essendo completamente stregato da lei.

Intanto Katie troverà in Carter un uomo dolce e comprensivo, pronto a farla felice dopo le tante delusioni causate da Bill, che ora fa coppia fissa con Sheila.