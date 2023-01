Ci saranno tante novità nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti. Le trame della soap opera americana rivelano che Sheila Carter spaventerà a morte Katie Logan (Heather Tom) quando tenterà di dividerla da Bill Spencer, con il quale ha iniziato una storia d'amore.

Beautiful, anticipazioni: Bill volta le spalle alla sua famiglia

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse attualmente in America, rivelano che Bill ammetterà a Brooke di aver voltato le spalle alla famiglia, sebbene appaia sicuro dei sentimenti che prova nei confronti di Sheila (Kimberlin Brown).

Per questo motivo la madre di Hope (Annika Noelle) deciderà di lasciare l'incontro, vixto che non riuscirà a far aprire gli occhi al magnate. La donna informerà Liam e Hope dell'incontro infruttuoso appena avuto con Spencer.

Sheila, nel frattempo, si vedrà con Deacon a Il Giardino. Lui si mostrerà felice per come le cose stiano andando bene a entrambi. Se lui riesce a diventare il proprietario del bar, la criminale si farà una vita accanto a un potente miliardario, sebbene non si sappia se sia per amore o per interesse.

Finn minaccia la madre biologica

Nelle nuove puntate americane di Beautiful, Finn parlerà con la madre biologica dopo aver saputo della sua relazione con Bill. Le intimidirà di non avvicinarsi alla sua famiglia se non vuole passare dei brutti momenti.

Una richiesta che non verrò accettata dalla dona, dato che il suo sogno è sempre stato quello di rientrare nella vita del figlio e del nipote Hayes.

Sheila spaventa a morte Katie

Katie sarà preoccupata per la storia di Bill con Sheila, così deciderà di compiere una mossa inaspettata per salvarlo dalla sua trappola. Purtroppo il gesto le si ritorcerà contro in quanto verrà scoperta dalla stessa Sheila in breve tempo.

Quest'ultima non esiterà a minacciare la sorella di Brooke, spaventandola a morte. Per questo motivo Katie Logan potrebbe diventare la nemica numero uno di Sheila.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e suo marito Finn (Tanner Novlan), invece, cercheranno di unire le forse per superare i problemi famigliari. Taylor farà un'importante confidenza a Brooke: potrebbe confessarle di aver insabbiato un altro crimine in cui potrebbe essere coinvolto anche Liam. In attesa di scoprire quale sarà l'ammissione dell'ex moglie di Ridge Forrester, si ricorda che Beautiful è in onda dal lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.