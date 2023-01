Arrivano nuovi rumor di Gossip sulla relazione fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In queste ultime ore alcuni fan della coppia si sono resi conto che da qualche giorno i due coniugi non stanno pubblicando foto insieme sui social. Inoltre la showgirl argentina non ha postato niente riguardo l'ospitata del marito a C'è Posta per te avvenuta nella serata del 21 gennaio: un atteggiamento insolito da parte di Belen, visto che nell'ultimo periodo aveva sempre elogiato i lavori televisivi del coniuge.

C'è posta per te, Stefano De Martino ignorato sui social da Belen Rodriguez: alcuni fan temono nuove 'tensioni'

Sabato 21 gennaio Stefano De Martino è stato chiamato nella trasmissione di Canale 5 C'è Posta per Te da parte di Maria De Filippi per fare una sorpresa. A tale proposito sui profili social di Belen Rodriguez non è comparso alcun post.

La showgirl ultimamente stava spesso pubblicando dei messaggi riguardanti le apparizioni televisive del marito, condividendo dei video o degli spezzoni di "Bar Stella" o di "Stasera tutto è possibile", i programmi condotti da De Martino. Nella ultime ore invece, sull'account di Belen è comparsa solamente una stories riguardante un brand commerciale e poi una foto da sola in ascensore.

Sono ormai diversi giorni Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si mostrano insieme sui social, mentre in genere sono soliti scambiarsi frequenti like, commenti "al miele" e condividere stories di coppia.

Insomma, il silenzio della showgirl sull'ospitata televisiva su Canale 5 del coniuge non è passato inosservato ai fan.

Al punto che qualche fan sui social sta ipotizzando delle nuove possibili "tensioni" fra i due: si tratta comunque solo di un pettegolezzo senza prove, dato che i due non hanno lasciato trapelare niente in tal senso e quindi non c'è nessuna conferma in tal senso.

La storia d'amore fra Belen e Stefano

La relazione fra Belen e Stefano è iniziata nel 2012 e si sono sposati il 20 settembre 2013: il 9 aprile dell'anno seguente era poi nato il piccolo Santiago.

La coppia si è separata nel 2015, per poi tornare insieme nel 2019. I due si sono poi lasciati nuovamente nel maggio 2020 e ricongiunti di nuovo nel 2022. Nei momenti di crisi con De Martino, Belen ha avuto una relazione prima con il motociclista Andrea Iannone e poi con l'hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale nel 2021 ha avuto la figlia Luna Marì.

Nonostante i vari periodi di allontanamento Stefano e Belen non hanno mai avviato le carte per formalizzare il divorzio, quindi sono sempre rimasti marito e moglie.