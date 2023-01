Prosegue l'appuntamento con Blackout-vite sospese, la fiction che protagonista Alessandro Preziosi nei panni di Giovanni Lo Bianco.

Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 30 gennaio svelano nuovi colpi di scena. La morte di Max causerà molto dolore nei suoi cari, specialmente in suo figlio Lorenzo. Quest'ultimo, infatti, sarà pronto a tutto per vendicare l'omicidio del padre.

Vite sospese, anticipazioni terza serata: la morte di Max sconvolge il gruppo

Torna l'appuntamento con Blackout-vite sospese, il survival drama con protagonisti Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino.

Lunedì 30 gennaio andrà in onda la terza puntata della fiction diretta da Riccardo Donna. Le anticipazioni svelano che la morte di Max, il proprietario dell'albergo, sconvolgerà non poco il gruppo. Gli ospiti della baita si renderanno conto che un assassino è fra di loro, e dovranno affrontare questa terribile situazione.

Puntata 30/1: mancano i viveri, Giovanni propone di perquisire le abitazioni

Nel corso della terza puntata di Blackout-vite sospese, il gruppo di superstiti dovrà fare i conti con una nuova problematica. I giorni stanno passando e i soccorsi non sono ancora arrivati. Pertanto il cibo inizierà a scarseggiare. Il gruppo dovrà, dnque, aguzzare l'ingegno per trovare una soluzione.

Giovanni proporrà agli altri di perquisire le abitazioni ormai abbandonate, in modo da cercare qualcosa. Tuttavia sarà propio in una delle case che Lorenzo troverà una pistola. Il ragazzo si approprierà dell'arma per vendicare la morte di suo padre.

Lorenzo vuole farsi giustizia da solo

Gli spoiler della terza puntata di svelano che, in prossimità del cadavere di Max, sarà rinvenuta una foto appartenuta a Giorgio.

Questa prova incastrerebbe il cognato della vittima. Lorenzo, desideroso di farsi giustizia da solo, deciderà di agire. Il ragazzo, essendo in possesso di un'arma, penserà di sparare a suo zio. Tuttavia, proprio nel momento in cui sta per premere il grilletto, sarà fermato da Anita. Il gruppo, certo della colpevolezza di Giorgio, lo terrà prigioniero nell'albergo, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Spoiler 30/1: Petra libera suo zio

I colpi di scena della terza puntata non sono ancora finiti. Lidia, infatti, scoprirà che Giorgio è stato liberato da Petra. La carabiniera sarà colpita dal gesto della giovane e per questo motivo deciderà di chiederle delle spiegazioni. Petra, interrogata da Lidia, le riferirà di aver agito in questo modo nella speranza che suo zio possa in qualche modo condurli alla salvezza. Giorgio, infatti, è l'unico in grado di giungere dall'altra parte della valle per chiedere aiuto.