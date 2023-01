Arriva una nuova fiction su Rai 1, si tratta di un survival drama dai toni incalzanti e ricco di suspence, dal titolo Blackout - Vite sospese.

La nuova serie tv, al via da lunedì 23 gennaio, è ambientata nel magnifico scenario delle montagne del Trentino. Un nuovo thriller in cui si mescolano vari generi, il cui protagonista principale è Giovanni Lo Bianco, interpretato dall'attore napoletano Alessandro Preziosi. Lo Bianco è un distinto uomo d'affari, da poco rimasto vedovo. L'uomo, in occasione delle festività natalizie, decide di portare i due figli in vacanza per qualche giorno.

Giunto in Trentino, Giovanni rivedrà una persona e i fantasmi del passato non potranno fare a meno di riaffiorare. Una calamità naturale, però, mescolerà le carte in tavola.

Vite sospese, trama prima puntata: il protagonista porta i figli in vacanza

Lunedì 23 gennaio Blackout-vite sospese debutterà su Rai 1.

Nel corso della prima puntata sarà presentato il personaggio di Giovanni Lo Bianco. Si tratta di un affermato broker, apparentemente perbene. Tuttavia nulla è come sembra. Giovanni ha un passato oscuro che lo lega a suo fratello Rocco, diventato un pericoloso killer. Il protagonista, pur essendo professionalmente affermato e realizzato, nella vita privata ha subito un grande dolore a causa della morte di sua moglie.

L'uomo è padre di due figli che ama moltissimo. Per passare un po' di tempo con loro, deciderà, in occasione del Natale, di partire con loro per una valle sciistica situata in Trentino.

Spoiler del 23 gennaio: Lo Bianco rivede Claudia

Tutto sembra procedere per il meglio, ma Giovanni ben presto dovrà fare i conti con un segreto legato al suo passato.

Una parte inconfessabile e lontana del suo passato tornerà a galla. Lo Bianco, difatti, proprio nel luogo in cui si trova in vacanza rivedrà Marco, l'ex marito di Claudia, un medico tedesco che si trova sotto protezione, essendo testimone di giustizia. L'esistenza di questa donna mina la serenità di Giovanni, poiché è legata a un suo segreto.

Lo Bianco, dunque, deciderà di ucciderla, rubando un fucile a un cacciatore per portare a termine il suo piano. Proprio nel momento in cui Giovanni sta per premere il grilletto, un terremoto e una conseguente valanga si abbattono sulla valle. I soccorsi tardano ad arrivare e tutti i turisti sono bloccati nell'albergo, senza nemmeno poter fare una telefonata, dato che i loro telefoni non hanno linea.