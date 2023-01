Torna Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova su Canale 5, la serie tv che ha incollato agli schermi milioni di telespettatori con le sue trame avvincenti. In questi giorni è stato mandato in onda il promo della seconda stagione, che si preannuncia ricco di colpi di scena e ritorni inaspettati.

La voce narrante è quella di Anna, che ancora non si è risvegliata dal coma, ma continua a pensare alla sua famiglia. Le nuovissime anticipazioni svelano che Anna avrà un sussulto nel suo letto, dettaglio che potrebbe far ben sperare in un suo risveglio, in modo che venga a galla tutta la verità che fino a ora è rimasta nascosta.

E poi ancora ci sarà un ritorno inaspettato, quello di Maurizia, creduta morta. Che fine aveva fatto e dove è stata in tutto questo tempo? Di seguito gli spoiler e il video con le anticipazioni degli episodi inediti, attesissimi dai fan.

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Anna si sveglia?

Di recente è stato pubblicato il video con le anticipazioni delle puntate di Buongiorno mamma 2 che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Tanti i segreti e i retroscena che, finalmente, avranno una risposta dopo tanto tempo.

A parlare è proprio Anna, che versa in coma ormai da otto anni. Ed è lei che svela che ''Forse in quel sonno mi ci ha spinto qualcuno''.

Si indagherà dunque su ciò che è successo ad Anna ma ciò che ha colpito i telespettatori è stato il sussulto della donna nel suo letto, un segnale che potrebbe indicare il suo risveglio, e conseguentemente la risoluzione del giallo che l'ha ridotta in quelle condizioni.

Anticipazioni Buongiorno mamma 2: Guido e la sua famiglia fanno i conti con i segreti del loro passato

''È arrivato il momento di proteggervi". Queste le parole che ha pronunciato Anna nel promo ufficiale Mediaset che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5.

Secondo le anticipazioni Guido e la sua famiglia dovranno fare i conti non solo con la drammatica situazione di Anna e il dolore che ne consegue, ma anche con i misteri e gli oscuri retroscena che ruotano intorno a loro.

Ma non è finita qui.

Buongiorno mamma 2 trame seconda stagione: Maurizia è viva

Nel finale della prima stagione, Miriam e Guido hanno avuto non poche difficoltà per via del loro legame. Inoltre, Colaprico non toglie gli occhi di dosso a Guido. Proprio Colaprico è il principale sospettato della morte di Maurizia, ma un colpo di scena cambierà completamente le carte in tavola.

Ebbene sì, perché nel video con le anticipazioni della seconda stagione di Buongiorno mamma, Maurizia si presenta all'improvviso, spiazzando tutti: è viva. Come è possibile e cosa è successo veramente? Non resta che attendere i nuovi episodi in prima visione assoluta per venire a capo di tutti i misteri irrisolto della prima stagione.