Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione 2023. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana in onda con grande successo nel primo pomeriggio della rete ammiraglia.

Anche quest'anno, infatti, la messa in onda delle puntate inedite non è prevista durante il periodo estivo dove potrebbe esserci spazio per il ritorno di Sei Sorelle.

Novità in arrivo anche per Reazione a catena, il seguitissimo game show dell'estate condotto da Marco Liorni, che quest'anno avrà una durata extra-large nella fascia preserale.

Stop Il Paradiso delle signore in estate: cambio programmazione Rai 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di questo 2023 interesserà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, la fortunatissima soap opera del pomeriggio con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Anche quest'anno, la messa in onda della serie proseguirà fino alla stagione primaverile, tra aprile e maggio 2023, dopodiché calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese.

Come è successo negli anni precedenti, anche quest'anno non sono previste puntate inedite della soap opera durante il periodo estivo.

Il Paradiso 7 potrebbe essere sostituito da Sei Sorelle: cambio programmazione Rai 2023

La settima stagione terminerà tra aprile e maggio 2023, dopodiché per tutta l'estate la fascia del primo pomeriggio resterà sprovvista degli episodi inediti de Il Paradiso delle signore.

Il ritorno della soap dovrebbe essere previsto nuovamente dall'autunno 2023 con le puntate dell'ottava stagione anche se, per il momento, non ci sono ancora conferme certe e definitive da parte dei vertici della tv di Stato.

E così, durante i tre mesi della stagione estiva, al posto e Il Paradiso delle signore potrebbe esserci spazio per il ritorno di Sei Sorelle, la soap opera spagnola che ha debuttato la scorsa estate in daytime ottenendo però risultati d'ascolto non proprio entusiasmanti.

Reazione a catena si allunga: cambio programmazione Rai 2023

In attesa di scoprire quale sarà il palinsesto ufficiale dell'estate 2023 di Rai 1, c'è già una conferma legata alla fascia del preserale, legata al ritorno di Reazione a catena.

Il game show estivo condotto da Marco Liorni tornerà in onda dal 5 giugno e quest'anno non chiuderà i battenti ad ottobre, come è accaduto con la passata edizione.

La Rai, infatti, ha scelto di prolungare ulteriormente la messa in onda di Reazione a catena nella fascia del preserale e questa edizione 2023 terminerà solo il 17 dicembre, quando poi dovrebbe esserci spazio per la nuova stagione de L'Eredità.

Una promozione decisamente meritata per il game show condotto da Marco Liorni che, con l'ultima edizione, ha registrato dei risultati d'ascolto eccezionali.

Marco Liorni domina gli ascolti del preserale con Reazione a catena

Più di tre milioni e mezzo di Italiani hanno seguito le puntate del game durante la stagione estiva e gli ascolti sono cresciuti ulteriormente durante il periodo autunnale, quando la media ha superato la soglia dei quattro milioni di fedelissimi al giorno e punte del 30% di share.

Numeri che hanno permesso, a Reazione a catena, di avere sempre la meglio nella gara ascolti del preserale sia in estate che in autunno, quando su Canale 5 c'era l'appuntamento con Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti.

Riuscirà il programma, con questa ennesima promozione, ad accrescere ancora di più il suo numero di affezionati spettatori? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.