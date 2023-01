Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di febbraio 2023. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà degli stravolgimenti nel corso della settimana in cui andrà in onda la 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Per lasciare spazio alla kermesse musicale, la fiction Che Dio ci aiuti 7 salterà la messa in onda in prima visione assoluta, ma recupererà con un raddoppio nella settimana successiva.

Cambiamenti anche per Il Commissario Ricciardi 2, la serie tv con protagonista Lino Guanciale, inizialmente in programma dal 28 gennaio in poi su Rai 1.

Raddoppia Che Dio ci aiuti 7: cambio programmazione Rai febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il prossimo febbraio 2023 prenderà il via in occasione della settimana del Festival di Sanremo 2023.

Le cinque serate della kermesse musicale condotta da Amadeus porteranno ad uno stravolgimento nella fascia di prime time e, tra gli appuntamenti che salteranno spicca quello con Che Dio ci aiuti 7, che non sarà in onda giovedì 9 febbraio per lasciare spazio alla terza serata del Festival.

La settimana successiva, però, ci sarà un raddoppio per la serie tv con Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi. La fiction, infatti, sarà in onda con un raddoppio eccezionale in prime time.

L'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 sarà trasmesso martedì 14 febbraio e, successivamente, ci sarà spazio per una nuova puntata anche il 16 febbraio.

Ritorna Elena Sofia Ricci, slitta Lino Guanciale: cambio programmazione Rai febbraio

E poi ancora, febbraio sarà il mese in cui debutterà la prima stagione di Fiori sopra l'inferno, la nuova serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci.

La messa in onda è prevista di lunedì sera, a partire dal 13 febbraio 2023: complessivamente sono previsti tre appuntamenti per questa prima stagione.

Grande attesa anche per il ritorno di Lino Guanciale, pronto a tornare sulla rete ammiraglia della tv di Stato con la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, la serie poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Il Commissario Ricciardi 2 slitta in prime time: cambio programmazione Rai febbraio

La programmazione de Il Commissario Ricciardi 2 era prevista a partire da lunedì 28 gennaio in prime time su Rai 1, ma stando a quanto riportato da Antonio Genna, ci sarà un cambio programmazione.

La fiction con Lino Guanciale, infatti, sarà in onda a partire da lunedì 6 marzo 2023 e dovrà vedersela con le puntate conclusive del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti (per questa settima edizione) entro i primi di aprile e dovrà così affrontare la temutissima concorrenza della fiction con Guanciale.