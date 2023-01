Can Yaman sarebbe in lizza come prossimo inviato per L'Isola dei famosi 2023, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda nel corso della stagione televisiva primaverile al posto del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto riportato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, Ilary Blasi lo vorrebbe come nuovo inviato nel relaity show, anche se la trattativa per portare Can in Honduras non sarebbe affatto semplice.

Per la nuova Isola dei famosi, Ilary Blasi vorrebbe Can Yaman nel cast

Per la prossima edizione de L'Isola dei famosi 2023, in partenza ad aprile su Canale 5, Ilary Blasi avrebbe intenzione di puntare su un nuovo inviato.

Dopo Alvin, la conduttrice del reality show Mediaset avrebbe messo gli occhi addosso a Can Yaman, idolo indiscusso per una marea di spettatori italiani.

La presenza di Can, che si cimenterebbe per la prima volta come conduttore, sarebbe sicuramente apprezzata dalle sue fan, che in queste ore sono già al settimo cielo per le indiscrezioni che sono emerse sul conto del divo turco.

Il retroscena su Can Yaman all'Isola dei famosi 2023

Tuttavia il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha svelato un po' di retroscena su quella che potrebbe essere la trattativa per portare Can all'Isola e uno dei problemi potrebbe essere legato al cachet.

"Il problema più grande? Il cachet di Can potrebbe rivelarsi proibitivo per la produzione del reality", scrive il settimanale, aggiungendo che per questo motivo la produzione avrebbe pensato anche a un piano B.

Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo economico idoneo per Can Yaman, gli autori e Ilary Blasi avrebbero intenzione di puntare su Paolo Ciavarro come nuovo inviato in Honduras.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, Can Yaman è tornato sui social per fare gli auguri di buon anno ai fan che lo seguono e lo supportano sempre con grande amore.

Per il momento, Can Yaman tace sulla sua partecipazione all'Isola dei famosi 2023

L'attore ha ammesso che il 2023, sarà un anno decisamente ricco di impegni, ma per il momento Can ha preferito non sbilanciarsi oltre e non ha proferito parola su quali saranno le sue prossime avventure lavorative.

Silenzio anche sui retroscena che lo vedrebbero "corteggiato" da Ilary Blasi per la prossima edizione dell'Isola dei famosi: al momento il divo turco ha preferito restare in silenzio per non alimentare ulteriormente il gossip, concentrandosi sulle riprese della serie tv El Turco.