Questa sera andrà in onda la quarta puntata di C'è Posta per te , il people show di Maria De Filippi che ogni sabato sera tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Per il nuovo appuntamento, la conduttrice ospiterà una star che arriva direttamente da Hollywood. Si tratta del premio Oscar Charlize Theron. L'attrice protagonista di film di successo come North Country e Atomica Bionda sarà il regalo speciale scelto da un parente. Non solo Charlize, ma Maria De Filippi ospiterà anche il cantautore Irama , vincitore di Amici che ha conquistato con i suoi singoli 39 dischi di platino e scalato le classifiche.

Grandi ospiti a C'è Posta per te

Storie emozionanti, litigi, racconti dolorosi e ricongiungimenti familiari sono pronti a far commuovere il pubblico che aspetta con impazienza di seguire la nuova puntata del people show. Charlize Theron, 47 anni, è stata la prima attrice sudafricana a ricevere l'Oscar in una categoria principale (miglior attrice protagonista). La donna ha recitato in tantissimi film per il cinema e la televisione e sono moltissimi i premi ei riconoscimenti ricevuti tra cui anche un Golden Globe come miglior attrice per il film Monster. Per lei non è la prima volta a C'è Posta per te. Era infatti il ​​2014 quando si sedeva al di là della busta. Nel corso delle stagioni di C'è Posta per te, Maria De Filippi ha avuto il piacere di avere ospiti tante star internazionali.

Chi segue il programma si ricorderà di John Travolta o di Ron Moss.

Il vincitore di Amici sarà il secondo ospite della puntata

Come detto già prima, il secondo ospite della nuova puntata sarà il cantautore Irama. Filippo, questo è il suo nome di battesimo, da quando ha vinto Amici ha spiccato il volo nel mondo della musica. Con i suoi singoli ha scalato le classifiche.

Milioni di streaming sulle piattaforme e tre partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2019, 2022 e 2023 con i brani: La ragazza con il cuore di latta, La genesi del tuo colore e Ovunque Sarai. Tra gli altri brani con cui si è imposto nel panorama discografico italiano ci sono tra gli altri anche: Un giorno in più, Arrogante, Mediterranea e Cinque gocce, Crepe, Ali e Melodia proibita.

Sempre con le sue inseparabili piume che non ha mai smesso di indossare come orecchini nel 2015 ha vinto Sanremo Giovani con la canzone scritta a quattro mani dal titolo: Cosa resterà. Si annuncia dunque una quarta puntata ricca come sempre di tante sorprese e non si può fare altro viste le anticipazioni che siedono comodi sul divano e guardarla. Intanto Valentina, protagonista della prima puntata per cercare di ricongiungersi con suo marito Stefano, potrebbe essere in dolce attesa.