Colpo di scena a C'è Posta Per Te. Stando ad alcune indiscrezioni diffuse su Twitter da una fonte vicina a Valentina e Stefano, i due coniugi avrebbero deciso di allargare la famiglia. Nella puntata di sabato 7 gennaio 2023, lui aveva aperto la busta solamente dopo vari tentativi di riconciliazione portati avanti dalla conduttrice del programma. A distanza di mesi dalla registrazione la coppia avrebbe trovato il suo lieto fine.

La storia dei due coniugi

Valentina si era rivolta alla redazione di C'è Posta per te per trovare il perdono del marito dopo averlo tradito.

Dal racconto di Maria De Filippi è emerso che, la coppia si conosceva dall'età di 16 anni: dopo la nascita dei tre figli, Valentina e Stefano erano convolati a nozze. Nel 2018 però l'idillio d'amore avrebbe subito una battuta d'arresto: Stefano aveva iniziato a ridire su tutto ciò che faceva la moglie e in alcuni casi l'aveva anche offesa verbalmente. A quel punto Valentina aveva ceduto alle avances di un suo collega di lavoro, ma nel momento in cui Stefano stava abbandonando il tetto coniugale lei ha compreso di amarlo ancora.

Nel corso della prima puntata (registrata a luglio e trasmessa il 7 gennaio) Stefano non era propenso ad aprire la busta. Al termine del confronto con Valentina, lui decise di darle una seconda chance solo grazie all'insistenza della padrona di casa.

Il post-registrazione

A distanza di sei mesi dalla registrazione della storia di Valentina e Stefano, su Twitter una fonte molto vicina alla coppia ha rivelato in quali rapporti si trovano attualmente i due coniugi. A quanto pare Valentina sarebbe in dolce attesa del quarto figlio: dunque, la coppia avrebbe fatto dei passi in avanti dalla registrazione del programma.

Stefano nonostante fosse apparso poco convinto a dare una seconda possibilità alla consorte, sarebbe tornato sui suoi passi. Va precisato che al momento i due protagonisti di C'è Posta Per Te non hanno confermato o smentito di avere allargato la famiglia. Per sapere se l'indiscrezione sia vera o meno bisognerà attendere la fine del programma di Canale 5, quando la conduttrice mostrerà un breve video di tutti i protagonisti della stagione.

Nel frattempo i telespettatori sono apparsi indignati per la storia mandata in onda. Sui social moltissimi utenti hanno intimato a Valentina di lasciare un uomo come Stefano, visto che per anni è stata offesa verbalmente. Altri telespettatori hanno criticato Maria De Filippi per avere cercato in tutti i modi di convincere Stefano a perdonare la moglie. Infine alcuni telespettatori hanno giudicato diseducativa la storia di Valentina e Stefano: "Tossica".