Che Dio ci aiuti 7 torna in onda giovedì 12 gennaio 2023 con la prima attesissima puntata di questa nuova stagione. Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci sarà soprattutto il comportamento di Suor Angela che finirà per preoccupare Emiliano.

Spazio anche all'arrivo di una delle new entry di questa settima stagione: trattasi di Suor Teresa Monachini che vedremo nel corso della prima puntata della serie tv.

Anticipazioni prima puntata Che Dio ci aiuti 7 del 12 gennaio: Suor Angela preoccupa

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in programma lunedì 12 gennaio in prime time dalle 21:25 circa su Rai 1, rivelano che Suor Angela inizierà ad avere una serie di atteggiamenti che finiranno per insospettire e preoccupare Emiliano.

La suora interpretata da Elena Sofia Ricci comincerà a notare ogni minimo dettaglio, tra cui il modo in cui verranno lavate le stoviglie all'interno del convento.

"Sta peggiorando eh", esclama Emiliano in una delle scene di questa prima puntata della fiction parlando con Azzurra di questi strani atteggiamenti assunti dalla suora.

L'arrivo al convento di Suor Teresa: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 prima puntata (Video)

Ma le sorprese non finiscono qui, perché nel corso della prima puntata di questa settima stagione, prevista giovedì 12 gennaio in tv, ci sarà spazio anche per l'arrivo di una delle new entry che si affaccerà all'interno del convento degli Angeli custodi.

Trattasi di Suor Teresa Monachini, che verrà presentata proprio da Suor Angela ad Azzurra.

"È giovanissima ma è già una grandissima esegeta. Interpreta testi biblici", esclamerà la suora interpretata da Elena Sofia Ricci nel presentare la nuova arrivata che andrà a vivere all'interno del convento.

Il suo arrivo al convento non passerà inosservato: ben presto, infatti, Suor Teresa si renderà conto che all'interno non vi sono solo religiose ma anche "persone comuni" che dovrà imparare a conoscere nel corso di queste settimane.

Suor Angela non abbandonerà il pulmino e verrà giudicata per come parcheggia.

Perché si sa, Dio è anche un vigile urbano.#CheDioCiAiuti7 da giovedì 12 gennaio su Rai 1.#CheDioCiAiuti https://t.co/HZE9MVUTae — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 2, 2023

Una prima puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati di questa storica fiction che quest'anno sarà caratterizzata dall'uscita di scena di Suor Angela.

Suor Angela uscirà di scena dal cast di Che Dio ci aiuti 7

Il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci non sarà presente in tutte le nuove puntate di questa settima serie, così come ha svelato la stessa attrice in diverse interviste.

Una scelta presa dalla stessa Elena Sofia Ricci, la quale ha ammesso che dopo diversi anni sentiva il desiderio di staccare la spina da questo personaggio e cimentarsi con nuovi progetti destinati al piccolo e grande schermo.