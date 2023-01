Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7 saranno incentrate sull'uscita di scena di Suor Angela, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa settima stagione, l'attrice ha svelato quello che accadrà nel corso dei nuovi episodi della serie tv prodotta da Lux Vide.

Suor Angela andrà in un carcere, mentre le redini del convento passeranno nelle mani della novizia Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi.

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7

Ll'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 tornerà in onda da giovedì 12 gennaio con la prima delle dieci puntate di questa nuova stagione.

Nei primi episodi sarà ancora presente Suor Angela, dopodiché avverrà un simbolico passaggio di consegne e la suora più amata del piccolo schermo uscirà di scena per affidare il convento nelle mani di Azzurra, che nel frattempo sta prendendo i voti per diventare suora a tutti gli effetti.

"Suor Angela quest'anno ci sarà un po' meno, aveva due cose da fare. Amo talmente tanto questo personaggio che non lo so che farò nel futuro", ha dichiarato l'attrice in conferenza stampa.

Ma che fine farà Suor Angela? Cosa le succederà e perché si allontanerà dal suo amato convento degli Angeli Custodi?

'Verrà spedita in carcere', il retroscena sull'uscita di scena di Suor Angela da Che Dio ci aiuti 7

"Verrà spedita in carcere, da dove è venuta, per aiutare le donne con i bambini", ha dichiarato Elena Sofia Ricci in merito all'uscita di scena del suo personaggio durante i nuovi episodi della settima stagione.

"Mi sono un pochino sfilata da Che Dio ci aiuti. Non ho mai fatto più di 4-5 stagioni, sono allergica alla ripetitività. Non ne ho mai fatte così tante, da Suor Angela facevo fatica a separarmi: la amo troppo, mi è entrata nel cuore", ha dichiarato ancora l'attrice in conferenza stampa.

Tuttavia, Elena Sofia Ricci non ha escluso a priori un possibile ritorno nel corso delle prossime stagioni della fiction.

Suor Angela potrebbe ritornare nelle prossime stagioni di Che Dio ci aiuti

"Il mio analista mi disse: la parola fine nella vita si può mettere e si può togliere. Solo quando non c'è più la vita, non si può più togliere", ha dichiarato l'attrice.

Intanto, in questa settima stagione della fiction, il testimone passerà nelle mani di Francesca Chillemi, già reduce dal successo a Mediaset con la fiction "Viola come il mare" con Can Yaman.

Sarà Azzurra a doversi occupare delle varie vicende dei protagonisti che affolleranno il celebre convento, coadiuvata sempre da Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi.