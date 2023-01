Il 26 gennaio andrà in onda alle ore 21:25 su Rai 1 la terza puntata della Serie TV "Che Dio ci aiuti". In base alle trame del quinto e sesto episodio in onda appunto nella serata di questo giovedì, Azzurra porterà avanti dei comportamenti inopportuni nei confronti di Suor Teresa, tanto che quest'ultima minaccerà di prendere dei provvedimenti. Inoltre Emiliano e Sara si impegneranno per rendere speciale il primo compleanno di Elia senza i suoi genitori, mentre Ludovica capirà i motivi che hanno spinto Ettore a non vederla più.

Trame quinto episodio: Azzurra si rivolge a Suor Costanza per diventare una suora migliore

Giovedì 26 gennaio sarà trasmessa alle ore 21:25 la terza delle dieci puntate totali previste della fiction tv "Che Dio ci aiuti".

Nel primo episodio della serata (il quinto complessivo della stagione) - dal titolo "Un lungo addio" - Azzurra apprenderà che Suor Teresa potrebbe essere una sua valida alleata per riportare un poco di ordine in convento e si attiverà per diventare una suora perfetta. La Leonardi si rivolgerà in tal senso a Suor Costanza. Nel frattempo Emiliano supporterà Sara nel vendicarsi contro il suo ex che l'ha tradita.

In tutto questo Ettore non vorrà avere alcun tipo di rapporto con Ludovica e farà di tutto per tenerla distante da sé.

La Perini comprenderà che il motivo alla base della sua scelta riguarderà proprio sua madre. Tra le altre cose, Azzurra e Cate avvieranno delle indagini riguardanti un bambino che frequenta il coro del convento. Le due ragazze porteranno delle idee che piaceranno parecchio a Suor Teresa: quest'ultima proseguirà nell'esaudire il desiderio della sorella di trovare la vera madre di Elia.

Anticipazioni sesto episodio: Suor Costanza teme che Carolina nasconde un segreto

Secondo le anticipazioni televisive del secondo episodio serale (il sesto complessivo) - dal titolo "Apri gli occhi" - Azzurra porterà avanti degli atteggiamenti inopportuni nei confronti di Suor Teresa. In base a quanto indicato nei trailer, infatti la Leonardi metterà una sedia davanti la stanza della nuova madre superiora allo scopo di non farla uscire e si dimenticherà di toglierla.

Lei non la prenderà bene e minaccerà dei provvedimenti verso di lei. Quello che non saprà Azzurra è che il Vescovo ha espresso a Suor Angela dei dubbi sul suo operato e che è compito di Suor Teresa sorvegliarla.

Nel frattempo Suor Teresa annuncerà a tutti che da lì a qualche giorno ci sarà il primo compleanno di Elia senza i suoi genitori. Sara ed Emiliano si impegneranno molto per ideare un qualcosa di speciale che possa far felice il bambino. I due ragazzi prepareranno insieme una torta ricotta e pere che sarà particolarmente gradita da Elia e sarà anche un'importante occasione per farli avvicinare. Infine nel Convento degli Angeli farà il suo ritorno l'ex barista Carolina: Suor Costanza temerà che nasconda un segreto.