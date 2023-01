Cosa succederà nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda giovedì 26 gennaio in prima visione assoluta su Rai 1? Le anticipazioni sulla Serie TV rivelano che Azzurra proverà a mettere in atto una serie di piccole vendette nei confronti di Suor Teresa.

Spazio anche alle vicende di Emiliano, pronto a prendersi la sua rivincita sull'ex fidanzata, dopo averne scoperto il tradimento.

Emiliano medita vendetta con la sua ex: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 terza puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda giovedì prossimo su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Un lungo addio", Azzurra scoprirà che Suor Teresa potrebbe essere la persona giusta per cercare di darle una mano a ripristinare l'ordine e l'armonia all'interno del convento.

Intanto Emiliano e Sara saranno impegnati a mettere in atto il "piano vendicativo" nei confronti dell'ex fidanzata dello psichiatra, reo di averlo tradito con un altro uomo, nonostante i progetti di vita fatti insieme.

Spazio anche alle vicende di Ludovica che, nel corso di questo nuovo appuntamento con la fiction, scoprirà finalmente il motivo per il quale Ettore non vuole avere a che fare con lei.

Azzurra si vendica di Suor Teresa: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Inoltre, le anticipazioni di questa terza puntata rivelano che Azzurra e Cate inizieranno ad interessarsi alla vicenda famigliare di uno dei bambini del coro e proveranno in tal modo a scoprire qualcosa in più sul suo conto. Tale situazione, però, finirà per indispettire Suor Teresa, la quale cambierà atteggiamento e con il suo modo di fare non passerà affatto inosservata.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio di questa terza puntata, dal titolo "Apri gli occhi". Gli spoiler della fiction rivelano che Azzurra deciderà di "prendersi gioco" di Suor Teresa e attuerà una serie di piccole vendette, senza sapere che qualcuno la sta osservando e la tiene sotto controllo.

Il ritorno di Carolina: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 terza puntata

Ci sarà spazio per le vicende di Sara e Emiliano: i due decideranno di mettersi all'opera per organizzare la festa di compleanno per il piccolo Elia. Peccato, però, che il tentativo della coppia si rivelerà decisamente irto di "ostacoli" e la missione sarà più ostica del previsto.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di questa terza puntata di Che Dio ci aiuti 7 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Carolina, l'ex barista dell'Angolo Divino. La sua presenza non passerà inosservata anche se, Suor Costanza, dopo averla rivista nel convento inizierà ad avere dei sospetti sulla ragazza, al punto da temere che possa nascondere un segreto.