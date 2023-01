Eugenio Colombo è un ex protagonista di Uomini e donne: il giovane deejay era uscito dal programma con Francesca Del Taglia. Dopo la rottura brusca con l'ex corteggiatrice e madre dei suoi figli, l'ex tronista avrebbe voltato pagina con un'ex protagonista del Trono Over: stiamo parlando di Pamela Barretta. Il portale di Isa e Chi ha ricevuto una segnalazione in cui si parla di un avvistamento in discoteca.

La segnalazione

Va precisato che Eugenio dopo la rottura con Francesca ha dichiarato di essere single. Dunque, è giusto prendere il rumor come un semplice pettegolezzo di gossip.

Tuttavia, al portale Isa e Chia è arrivata una segnalazione in cui si parla di un avvistamento dell'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi in una discoteca di Monopoli in compagnia di un ex volto del programma. La donna con la quale avrebbe trascorso la serata Eugenio è Pamela Barretta.

Al momento nessuno dei due diretti interessati ha commentato il gossip che li ha coinvolti, ma non è escluso che i due si stiano frequentando per capire se ci sono le basi per intraprendere una storia.

Colombo e Del Taglia: nuovo botta e risposta

La coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sembrava essere una delle più solide uscite da Uomini e Donne: dalla relazione, sono nati anche due bambini di nome Brando e Zeno.

Dopo un momento di crisi, la coppia aveva provato a ricucire il rapporto ma non sarebbe servito a nulla. A detta dell'ex tronista, la madre dei suoi figli avrebbe cominciato a frequentare un uomo mentre stavano cercando di recuperare la relazione. Dal momento della rottura, tra i due ex ci sono stati dei botta e risposta piccati.

Di recente, Del Taglia in replica al commento di un utente ha spiegato che la crisi andava avanti da un anno: secondo l'ex corteggiatrice, il compagno era sempre fuori per motivi di lavoro visto che di professione è un deejay. Al contratio, Colombo ha sostenuto che il suo lavoro non è mai stato un ostacolo per la famiglia.

Francesca ha voltato pagina dopo l'ex tronista

Mentre Eugenio Colombo continua a dire di essere single, la sua ex ha voltato pagina.

Francesca Del Taglia ha ritrovato il sorriso al fianco di un ragazzo di nome Federico: quest'ultimo ha il corpo scolpito da tatuaggi proprio come l'ex tronista di Uomini e Donne. Non è chiaro da quanto tempo la coppia abbia intrapreso una relazione, ma secondo Eugenio i due avrebbero cominciato la storia dalla scorsa estate.

In una stories su Instagram, Francesca ha spiegato che lei ed Eugenio non sono mai stati sposati. Dunque, non è stato necessario rivolgersi ad un avvocato: entrambi si mantengono con i guadagni derivanti dal proprio mestiere.