Non è un periodo semplice, nella casa del Grande Fratello Vip 7, per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Nella giornata di ieri, domenica 1 gennaio 2023, lei ha provato a chiedere al coinquilino la possibilità di dialogare e confrontarsi nel cortiletto del loft di Cinecittà. I due hanno così tentato di ritagliarsi un momento di privacy per chiarirsi.

Micol ha immediatamente affermato di essere rimasta male in seguito alla discussione che hanno avuto dopo una battuta del 38enne nel corso dei festeggiamenti. Lo scontro è cominciato a causa di alcune frasi da parte di Edoardo sull'aspetto fisico di Micol che l'avrebbero particolarmente offesa (Tavassi aveva affermato che altre concorrenti sarebbero molto più sensuali di lei, ndr).

La ragazza ha sottolineato di essere dispiaciuta che lui non stia bene a causa sua.

Il confronto fra Edoardo Tavassi e Micol

Micol Incorvaia ha detto di non avere intenzione di dare un'idea sbagliata di Edoardo Tavassi del suo modo di agire o pensare, né tantomeno voleva metterlo in cattiva luce. Il romano, dal canto suo, però, non ha apprezzato il comportamento della donna e si è definito deluso dal fatto che dimentichi i vari complimenti che le vengono effettuati: "Sembra che le cose belle si nascondano e vengano cancellate".

Pronta la replica di Micol, secondo cui Edoardo avrebbe compreso soltanto ciò che voleva capire. Infatti l'influencer ha sottolineato che - nonostante per entrambi sia molto importante l'autoironia - vi sarebbero alcune insicurezze che appartengono alla sfera personale, quindi non avrebbe mai immaginato che il romano potesse farle del male in modo volontario, ribadendo di aver sempre sorriso insieme a lui.

Micol ha poi continuato dicendo che le insicurezze di cui ha parlato non sono colpa di Edoardo, aggiungendo: "Io voglio sentirmi donna per te, non in senso universale”.

Le paure di Edoardo Tavassi

Da parte sua, Edoardo Tavassi ha spiegato a Micol di sentirsi limitato e ha espresso la propria paura di poter mettere in luce ulteriori insicurezze della ragazza, nonostante lei abbia sottolineato di non averne altre.

Il giovane ha esternato la propria delusione in seguito a una battuta proferita all'influencer, aggiungendo che non direbbe mai nulla che possa svalutarla.

Il romano non intende passare per essere una persona offensiva e priva di tatto. Incorvaia, invece, ha affermato che vi sono tante altre cose che il 38enne ha detto e quindi una sola frase, pronunciata in un momento sbagliato, non può distruggere la sua immagine: "Non direi mai niente che possa svalutarti”.

Complessivamente dal confronto, comunque, non è sembrato arrivare un chiarimento definitivo ed è apparso che i due concorrenti siano ancora distanti.