Antonella Fiordelisi finisce nel mirino della produzione del Grande Fratello Vip 7 dopo il caso del "televoto pilotato" che ha tenuto banco sul web e sui social.

La giovane concorrente è finita al centro di accese polemiche dopo essere riuscita ad avere la meglio ad un attesissimo televoto che, qualche settimana fa, la vedeva protagonista assieme ad Oriana Marzoli, super-acclamata e amata dal pubblico del reality show.

I dubbi dei fan non sono mancati e, in queste ore, Alfonso Signorini ha scelto di rompere il silenzio e di far chiarezza su questa spinosa vicenda legata ad Antonella.

Antonella nel mirino della produzione del GF Vip dopo il caso del 'televoto pilotato'

Nel dettaglio, dopo aver trionfato al televoto per la scelta del preferito del pubblico, Antonella Fiordelisi si è ritrovata al centro di accesissime polemiche e discussioni da parte dei fan social del GF Vip.

In tanti, infatti, sostengono che i fan della concorrente abbiano utilizzato dei metodi "illegali" per votarla e permetterle così di avere la meglio al televoto del preferito.

Ecco allora che in tantissimi hanno chiesto alla produzione del reality show di Canale 5 di far chiarezza su quanto fosse accaduto e, in queste ore, è stato Alfonso Signorini a voler rompere il silenzio sul caso televoto pilotato e rivelare al pubblico come stanno realmente le cose.

Alfonso Signorini fa chiarezza su Antonella Fiordelisi

Signorini ha risposto alla lettera di una lettrice del settimanale "Chi", la quale ha fatto notare al conduttore del GF Vip come sui social fosse esplosa una vera e propria "bomba mediatica" su Antonella e il caso del televoto pilotato.

Il conduttore non si è fatto problemi a rispondere e a svelare come stanno realmente le cose, rivelando per la prima volta che anche lui ha avuto dei dubbi in merito a quella vittoria di Antonella Fiordelisi.

Signorini ha però svelato che, dopo l'esito di quel televoto, ha chiesto all'azienda di fare degli accertamenti per capire se dietro quel trionfo della gieffina si celassero davvero delle pratiche illegali e scorrette messe in atto dai suoi fan.

La produzione del GF Vip ha 'indagato' sul caso Antonella dopo le polemiche

Insomma, Antonella è finita nel mirino della produzione del Grande Fratello Vip e dopo i controlli e i vari accertamenti che sono stati fatti, è venuto fuori che non c'è stata alcuna pratica scorretta.

"Mi hanno confermato che non c'è stata nessuna irregolarità", ha svelato Alfonso Signorini che in questo modo ha messo a tacere tutto il chiacchiericcio e le conseguenti polemiche che, sul web e sui social, hanno riguardato la giovane Antonella Fiordelisi, tra le concorrenti più discusse di questa settima edizione.