Antonino Spinalbese preoccupa Wilma all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. In queste ultime ore, la concorrente si è confidata con Daniele Dal Moro e non ha nascosto di essere in parte allarmata per il percorso di Antonino all'interno della casa di Cinecittà.

Secondo la cantante, l'ex fidanzato di Belen non sarebbe in perfetta forma fisica e psicologica per affrontare questa esperienza, dopo il ricovero in ospedale delle scorse settimane.

Antonino Spinalbese preoccupa Wilma nella casa del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, Antonino è rientrato nella casa del GF Vip da circa una settimana dopo essere stato ricoverato per un po' di tempo in ospedale, dove si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici.

Dopo il suo rientro in casa, però, sembrerebbe che il concorrente non sia più lo stesso e ad accorgersi di questa situazione è stata in primis Wilma Goich.

Chiacchierando con Daniele Dal Moro, la cantante ha svelato che secondo lei Antonino potrebbe decidere di uscire dalla casa e quindi abbandonare il gioco in anticipo.

'Non sta bene, dovrebbe curarsi', Wilma parla di Antonino al GF Vip

"Per me Antonino uscirà perché non sta bene, lo vedo spento, ma non è giusto perché non lo vedo bene, dovrebbe curarsi e stare con sua figlia", ha dichiarato la cantante parlando del percorso di Antonino all'interno della casa di Cinecittà.

"Però se lui sta bene è giusto che stia qui, sia chiaro", ha aggiunto ancora Wilma Goich parlando dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Una versione dei fatti che, in parte, è stata confermata anche da Daniele: anche lui sostiene che Antonino si sarebbe "spento" rispetto ai mesi precedenti.

In attesa di scoprire se la profezia di Wilma sul conto di Antonino Spinalbese diventerà realtà oppure no, in questi giorni l'ex compagno di Belen è stato molto chiaro e al tempo stesso duro nei confronti di Oriana Marzoli.

Il rapporto tra i due ha subito una battuta d'arresto dopo che la ragazza si è lasciata andare ad una serie di considerazioni poco carine sul conto di Antonino, tale da spingerlo a prenderne le distanze e ad allontanarsi da lei.

In questi giorni, però, Oriana ha provato a riavvicinarsi ad Antonino e lo ha fatto chiedendogli aiuto per la tinta ai capelli che avrebbe dovuto fare da sola all'interno della casa.

Immediata la reazione del parrucchiere che, senza troppi mezzi termini, si è rifiutato di darle una mano ed ha svelato che fino a poco tempo fa, stava valutando l'ipotesi di sporgere denuncia contro Oriana.

Insomma, una presa di posizione netta quella di Antonino, il quale ha dimostrato di non voler avere più niente a che fare con Oriana all'interno della casa di Cinecittà.