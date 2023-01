Antonino Spinalbese viene smascherato dopo il suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ore, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez ha rimesso piede all'interno dell'abitazione di Cinecittà dopo un lungo periodo trascorso in isolamento.

Sebbene Antonino non abbia avuto modo di avere contatti con l'esterno, sembrerebbe che in quei giorni abbia avuto modo di "informarsi" su quanto stava accadendo all'interno della casa. A scoprirlo e a smascherare il gieffino, ci ha pensato Edoardo Tavassi.

Antonino viene smascherato da Tavassi al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Antonino aveva abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi a degli accertamenti medici.

Per fortuna, nulla di grave, tanto che l'ex di Belen non ha messo in discussione il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà e ha scelto di portare avanti questa avventura.

Una volta rientrato in casa, però, alcuni concorrenti hanno iniziato a sospettare che Antonino non sia stato completamente in isolamento in quelle settimane trascorse fuori dall'abitazione di Cinecittà.

'Te hai visto qualcosa', Antonino viene smascherato su cosa è successo fuori dal GF Vip

Edoardo Tavassi, ad esempio, ha smascherato alcune incongruenze nel racconto fatto dall'ex di Belen e non si è fatto problemi a metterlo in difficoltà.

"C'è una cosa che non mi torna. Te hai visto qualcosa. Ti sei contraddetto in puntata, mi hai fatto riflettere. Hai detto: vi ho visto in piscina", ha dichiarato Edoardo Tavassi che non si è fatto problemi a smascherare Antonino Spinalbese

"Che cavolo hia visto e sentito?", ha aggiunto ancora Tavassi mettendo in difficoltà Antonino che ha provato a giustificarsi dicendo che in realtà aveva "percepito" quella situazione.

In attesa di scoprire se ci saranno altre "rivelazioni" nel corso delle prossime ore su quanto Antonino avrebbe visto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip nel periodo del suo ricovero in clinica, cresce l'attesa per la messa in onda della nuova puntata serale del reality show in programma il 16 gennaio su Canale 5.

Nikita tra le concorrenti a rischio eliminazione dal GF Vip del 16 gennaio 2023

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis il risultato del televoto di questa settimana che vede coinvolta anche Nikita.

La concorrente, assieme a Dana e Nicole Murgia è tra le candidate a rischio eliminazione definitiva dal cast del reality show Mediaset.

Per una delle tre, quindi, arriverà il momento di fare la valigia e uscire di scena dalla casa più spiata d'Italia, rinunciando alla possibilità di conquistare il montepremi finale di 100 mila euro.