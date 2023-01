Cosa è successo dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip trasmessa il 2 gennaio su Canale 5? Al centro dell'attenzione è finito Luca Onestini che, dopo un accesissimo confronto in studio con la sua ex Soleil Sorge, non si è fatto problemi a parlarne anche in casa, puntando duramente il dito contro la ragazza.

Occhi puntati anche su George e Nikita: dopo essersi allontanati nel corso degli ultimi giorni, i due hanno provato ad avere un chiarimento all'interno della casa.

Luca e Soleil ai ferri corti: cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

Nel dettaglio, subito dopo l'ultima puntata serale del GF Vip di questa settimana, Luca Onestini è tornato a puntare il dito contro la sua ex fidanzata Soleil Sorge.

I due, nel corso della diretta di questo lunedì sera, si sono ritrovati ai ferri corti protagonisti di un accesissimo confronto/scontro che ha tenuto banco in studio e sui social.

Terminata la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex tronista di Uomini e donne è tornato a parlare di Soleil, tacciandola di essere quel tipo di persona che ancora "rosicherebbe" per la fine della loro storia d'amore, nonostante sia stata lei all'epoca a mettere la parola fine.

Il duro sfogo di Luca su Soleil dopo la puntata del GF Vip

"Ho vinto io perché avevo la verità in tasca. Io di scheletri nell'armadio non ne ho", ha ribadito ancora una volta Luca Onestini aggiungendo poi che lo scorso anno la produzione del GF Vip gli avrebbe offerto dei soldi per prendere parte alla trasmissione e confrontarsi con la sua ex Soleil.

Luca, però, ha sempre preferito rinunciare alla somma che gli era stata offerta dalla produzione del reality show condotto da Signorini ed ha detto "no" anche quando scelsero di triplicare la parcella che gli mettevano a disposizione per questo confronto in diretta tv.

George distante da Nikita: cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

E poi ancora, subito dopo la puntata serale del GF Vip c'è stato spazio anche per un confronto tra Nikita e George dopo che, nel corso degli ultimi giorni, i due si sono allontanati.

Tuttavia, George non è stato particolarmente chiaro nel dire i motivi per i quali si sarebbe allontanato da Nikita ma si è limitato a raccontare che si tratterebbe di una cosa che Nikita gli ha confessato un po' di giorni fa.

Secondo i fan social, questo allontanamento tra i due, sarebbe dipeso dall'avvicinamento tra Nikita e Antonella, avvenuto nel corso delle ultime settimane all'interno della casa.

La reazione di Antonella dopo i fischi in studio al Grande Fratello Vip

Occhi puntati anche su Antonella che, dopo la fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria, ha dovuto fare i conti con un bel po' di fischi da parte del pubblico in studio.

La reazione della giovane influencer, però, non si è fatta attendere e durante una pausa pubblicitaria della puntata di ieri sera, ha ammesso di non farsi condizionare dalle reazioni del pubblico in studio.

Antonella ha ribadito che per lei è più importante il giudizio degli spettatori da casa che, fino a questo momento, l'hanno sempre premiata ai vari televoti, tanto da risultare la preferita della scorsa settimana dove ha battuto anche la super-favorita Oriana Marzoli.