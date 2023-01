Cosa è successo dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip trasmessa il 23 gennaio in tv? I colpi di scena non sono mancati e, al centro dell'attenzione c'è stato Luca Onestini.

L'ex tronista è stato protagonista di un nuovo confronto/scontro con Nikita Pelizon e, questa volta, la concorrente ha sbottato dopo averlo visto chiacchierare e raccontare la sua versione dei fatti ad un gruppetto della casa.

Nel corso della notte, poi, Luca non ha risparmiato delle frecciatine neppure nei confronti di Giulia Salemi, per via dei tweet che ha letto contro di lui nel corso della puntata.

Luca Onestini dubita di Giulia Salemi: cosa è successo dopo la puntata del GF Vip 7

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip di questa settimana, Luca Onestini non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Giulia Salemi.

Il motivo? L'ex tronista sostiene che Giulia non sarebbe equa nella scelta dei tweet da leggere durante la messa in onda della puntata serale.

Questa settimana, infatti, la giovane influencer ha letto solo messaggi negativi nei confronti di Luca Onestini, scatenando così la sua ira nella notte.

Luca sbotta e tira in ballo Soleil: cosa è successo dopo la puntata del Grande Fratello Vip

"Questa cosa dei tweet non è equa. C'è una sola che sceglie tutto", ha sbottato Luca dopo la puntata lanciando così la sua frecciatina nei confronti di Giulia.

E poi ancora, ha tirato in ballo anche la sua ex fidanzata Soleil Sorge, con la quale qualche settimana fa c'è stato proprio un accesissimo confronto all'interno della casa.

"Giulia è amica di Soleil, la mia ex. Secondo me i tweet glieli sceglie lei", ha dichiarato Luca mettendo così in discussione l'operato della fidanzata di Pierpaolo Pretelli nelle puntate serali del GF Vip.

Nikita sbotta contro Luca Onestini: cosa è successo dopo la puntata del GF Vip 7

Ma non è finita qui, perché subito dopo la puntata serale del reality show di questo lunedì, Luca è stato protagonista anche di un nuovo tesissimo faccia a faccia con Nikita.

I due si sono ritrovati ai ferri corti nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini, dopo che Nikita ha confessato una serie di episodi che sarebbero avvenuti nei pochi momenti in cui non sono stati ripresi dalle telecamere.

Subito dopo la puntata, Luca è tornato a parlare di questa situazione con il suo gruppetto di coinquilini e, Nikita, vedendo la scena non si è fatta problemi a sbottare.

"Continua le tue riunioni di condominio, mi raccomando", ha sbottato Nikita prima di abbandonare la discussione con l'ex tronista di Uomini e donne, che continuava a parlare di lei assieme agli altri gieffini.

La mamma di Luca Onestini si scaglia contro Nikita al Grande Fratello Vip

Insomma, un clima decisamente teso tra i due gieffini, complice anche il duro attacco che la mamma di Luca Onestini ha rivolto nei confronti di Nikita durante la puntata serale di questa settimana.

La donna ha preso parte al reality show per fare una sorpresa a suo figlio, ma non si è fatta problemi ad attaccare pesantemente la giovane Nikita, dopo le accuse che aveva mosso nei confronti di Luca.

Un modo di fare che non è piaciuto per niente agli spettatori social del reality show di Canale 5, molti dei quali hanno bocciato categoricamente il discorso della mamma di Luca, sostenendo che Alfonso Signorini sarebbe dovuto intervenire per difendere Nikita.