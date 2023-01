Gli autori del Grande Fratello Vip intervengono dalla regia per far rispettare le regole della trasmissione previste all'interno della casa più spiata d'Italia.

Questa volta, a finire nel mirino degli autori del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, è stato il giovane Andrea uno degli ultimi inquilini ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Il concorrente ha provato a fare il "furbetto" indossando gli occhiali da sole in casa e, di conseguenza, ha spinto gli autori ad intervenire per bacchettarlo.

Gli autori del Grande Fratello Vip intervengono per far rispettare le regole in casa

Nel dettaglio, una delle regole ferree vigenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è quella che prevede di non utilizzare occhiali da sole all'interno dell'abitazione.

I concorrenti non possono circolare all'interno della casa con gli occhiali che, tuttavia, possono tranquillamente usare in giardino.

Questa mattina, però, il giovane Andrea ha cercato di venir meno alle regole della trasmissione, speranzoso di non essere beccato dagli autori del GF Vip che, invece, non si sono fatti problemi ad intervenire dalla regia, riprendendolo e bacchettandolo per tale infrazione.

'Non sono cambiate le regole', gli autori del GF Vip intervengono (Video)

"Buongiorno, vi ricordo che anche nel 2023 gli occhiali dentro casa non vanno indossati, grazie", ha esclamato l'autore dalla regia del GF Vip, rivolgendosi proprio ad Andrea che in quel momento era l'unico vippone del reality show ad indossarli in casa.

"Pensavo fossero cambiate le regole", ha esclamato ironicamente Andrea nel tentativo di provare a giustificarsi dopo essere stato ripreso dagli autori.

"No no, anche nel 2023", ha subito esclamato la voce dalla regia rimarcando il fatto che con l'anno nuovo non sono affatto cambiate le regole del gioco e quindi gli occhiali da sole in casa non possono essere indossati.

URLO #GFVIP pic.twitter.com/wo9xZVY7WV — trashtvstellare (@tvstellare) January 2, 2023

Prevista una nuova eliminazione nella puntata del GF Vip del 2 gennaio 2023

Intanto cresce l'attesa per la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip in programma questo lunedì 2 gennaio su Canale 5.

Un appuntamento particolarmente atteso dagli spettatori, dato che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sono quattro le concorrenti che si trovano in bilico e che, questo lunedì sera, rischiano di essere fatte fuori dal gioco.

Trattasi di Oriana, Nikita, Wilma e Sarah: una di loro dovrà dire addio per sempre alla trasmissione e, al momento secondo i sondaggi, la maggiore indiziata all'eliminazione è Wilma Goich [VIDEO]. Sarà lei ad uscire di scena dal GF Vip? Lo scopriremo nel corso della prima diretta serale del nuovo anno.