La settima edizione del GF Vip finirà i primi di aprile, quindi gli ingressi nella casa sono tutt'altro che terminati. L'esperto di Gossip Rosica, infatti, fa sapere che a breve ci saranno interessanti novità sui personaggi famosi che andranno vivere nella casa più spiata d'Italia: per qualche settimana, infatti, la struttura di Cinecittà potrebbe ospitare Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita. Il romano, però, sostiene che ci sarebbero un bel po' di nomi in lizza per un posto nel cast del reality-show.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

L'avventura di Nikita Pelizon al GF Vip potrebbe presto prendere una piega inaspettata: stando a quello che ha raccontato Alessandro Rosica sui social network, a breve la vippone potrebbe ritrovarsi a convivere con un ex col quale non è rimasta affatto in buoni rapporti.

"Matteo Diamante sarebbe in trattativa per entrare per qualche settimana", ha rivelato l'esperto di cronaca rosa su Twitter e Instagram la mattina del 25 gennaio.

Il modello ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, dunque, prossimamente potrebbe varcare la soglia della porta rossa: tra le mura di Cinecittà, infatti, il ragazzo ritroverebbe sia la ex Nikita che il suo caro amico George Ciupilan.

Il giovane è stato citato più volte in quest'edizione del reality Mediaset, la maggior parte delle quali in modo negativo: Pelizon ha detto spesso che Matteo metterebbe continuamente bocca nelle sue frequentazioni.

Attesa per la volata finale del GF Vip

Secondo Rosica, però, Matteo Diamante non dovrebbe essere un nuovo concorrente del GF Vip: il modello sarebbe in trattativa per ricoprire il ruolo di ospite per qualche settimana, come è successo con Ginevra Lamborghini prima di Natale.

"Oltre a lui, altri nomi molto interessanti", ha aggiunto l'esperto di gossip senza svelare l'identità di neppure uno degli altri candidati al cast del reality di Canale 5.

Stando a queste indiscrezioni, presto nella casa entreranno un bel po' di volti nuovi, anche perché le eliminazioni vanno avanti e il gruppo di "assottiglia" sempre di più.

Negli ultimi giorni, inoltre, Daniele ha manifestato segni di insofferenza e secondo Attilio vorrebbe abbandonare il gioco: dopo aver ceduto alla passione con Oriana, Dal Moro ha fatto molti passi indietro sentendo le critiche che gli sono arrivare sia dall'interno che dall'esterno.

Paura per gli inquilini del GF Vip

In queste ore, però, del GF Vip si sta parlando anche per alcuni momenti di paura che i concorrenti hanno vissuto attorno alle due di notte.

Antonino e Andrea avrebbero avvistato dei ratti in cucina e lo hanno raccontato al resto del gruppo: Maestrelli, in particolare, ha parlato di "topi grossi come pantegane" che si aggirerebbero per la casa indisturbati.

Non è la prima volta che i protagonisti del reality Mediaset denunciano la presenza di questi piccoli animaletti nella struttura che li ospita, ma stavolta le immagini trasmesse in diretta hanno confermato tutto. Spinalbese ha cercato di andare via i ratti usando una scopa, mentre il modello si è lasciato prendere dal panico e ha lasciato il coinquilino da solo in cucina.