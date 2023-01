La signora Carla, mamma di Luca Onestini, durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 23 gennaio è approdata nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa a suo figlio. Nell'occasione la donna ha anche colto l'occasione per dire la sua a Nikita Pelizon e a Antonino Spinalbese. La donna non ha risparmiato critiche nei loro confronti e a un certo punto ha anche avuto un diverbio con l'opinionista Sonia Bruganelli.

Intanto nelle scorse ore Soleil Sorge ha scritto un tweet facendo riferimento ai valori delle madri e dei figli, che secondo i fan sarebbe indirettamente rivolto al suo ex Onestini e alla signora Carla.

Il tweet di Soleil Sorge

Soleil Sorge, dopo le dichiarazioni fatte dalla mamma del sui ex Luca Onestini, ha scritto un tweet alquanto ambiguo che potrebbe essere rivolto proprio lei.

I due si sono conosciuti a Uomini e donne, dove lui è stato tronista. La loro storia d'amore però è naufragata poco dopo la fine della trasmissione. Sul suo profilo Twitter, nelle scorse ore, l'influencer ha scritto: "Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne é l’espressione. Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete".

Questo tweet di Soleil ha avuto oltre 3000 like e oltre 200 commenti, sia di apprezzamento, sia critici nei suoi confronti.

Intanto fra Luca e Soleil i rapporti non sono per nulla sereni dopo la fine della loro relazione, avvenuta oramai alcuni anni fa: a dimostrazione di questo rapporto poco idilliaco c'è anche il confronto che i due hanno avuto in una delle scorse puntate, in cui l'influencer era stata opinionista al posto di Sonia Bruganelli, volata a New York per Natale.

Luca Onestini si è scaglia contro Giulia Salemi

Dopo l'intervento della mamma di Luca Onestini, Giulia Salemi ha letto ai concorrenti del GF Vip alcuni dei commenti pubblicati sui social.

Proprio contro Salemi si è scagliato lo stesso Luca Onestini. L'ex tronista ha affermato che Salemi non sarebbe equa nella scelta dei tweet da mostrare: "Su di me fanno vedere solo cose negative o nulla".

Poi ha anche aggiunto che Giulia sarebbe amica della sua ex Soleil Sorge, insinuando: "Secondo me i tweets li sceglie lei e non gli autori".

Non è la prima volta che l'influncer viene criticata per la scelta dei commenti. Nelle scorse puntate anche Antonella Fiordelisi aveva avuto da ridire su questo aspetto.