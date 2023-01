Edoardo Tavassi dubita sulle modalità di scelta degli immuni al Grande Fratello Vip. Subito dopo l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, il fratello di Guendalina non si è fatto problemi a esprimere i suoi dubbi su quanto fosse accaduto in trasmissione nel corso della serata, durante il momento delle nomination.

Edoardo non ha nascosto i suoi dubbi in merito a tale meccanismo e nel momento in cui ha provato a confrontarsi con altri protagonisti della settima edizione del reality, è subito scattata la censura da parte della regia.

Subito dopo l'ultima puntata serale del GF Vip di questa settimana, Tavassi ha avuto dei dubbi in merito alla scelta dei concorrenti immuni, che di conseguenza non sono stati inseriti nella lista di coloro che potevano finire in nomination e quindi a rischio uscita dalla casa.

"Non capisco una cosa. Stasera non ci sono stati due uomini e due donne. Perché?", si è chiesto Tavassi mettendo in discussione le modalità di scelta degli immuni, che vengono stabiliti sia dai concorrenti stessi prima della puntata e poi dalle due opinioniste in studio.

Nel momento in cui Davide ha provato a dare una spiegazione al meccanismo che ha portato agli immuni di questa settimana, ecco che Tavassi ha ribattuto esprimendo fermamente il suo pensiero.

I sospetti di Tavassi sulle immunità al GF Vip: la regia censura il discorso in casa

"Perché è così. Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici: allora facciamo quattro maschi", ha dichiarato Edoardo Tavassi, confermando così di essere molto scettico sulle modalità messe in atto per la proclamazione degli immuni della settimana.

Tuttavia, nel momento in cui la discussione stava proseguendo all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ecco che è intervenuta la regia.

L'audio del confronto tra Tavassi e gli altri vipponi è stato subito censurato, e poco dopo l'inquadratura della diretta televisiva si è spostata su un'altra ala della casa.

I fan del GF Vip polemici: 'Tavassi ha sgamato gli autori'

Eppure il discorso di Tavassi non è passato inosservato ai fan e spettatori del Grande Fratello Vip, che sui social hanno subito mosso delle critiche nei confronti degli autori.

"Praticamente Tavassi ha sgamato il fatto che i preferiti siano scelti dagli autori stessi. Lui sempre lucidissimo", ha commentato un utente sui social.

"Edoardo sembra aver smascherato gli autori del reality show e la regia interviene subito per censurare il discorso", ha commentato un altro spettatore del GF Vip.