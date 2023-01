La sorella di Nikita Pelizon è un fiume in piena dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. In una recente intervista concessa a "Fanpage", Jessica Pelizon non si è fatta problemi a puntare il dito contro il Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

La sorella della concorrente ha scritto un lungo post sui social, parlando delle sorprese che sarebbero state "cassate" dagli autori e ha svelato di aver coinvolto anche un avvocato dopo gli ultimi avvenimenti che si sono verificati all'interno della casa.

'E' stata diffamata', la sorella di Nikita smaschera il GF Vip

In queste ore il trattamento che gli autori e la produzione starebbero riservando a Nikita Pelizon, ha indispettito la sorella Jessica, che ha scelto di rompere il silenzio con una intervista-fiume, dove ha svelato la sua verità dei fatti.

La sorella di Nikita ha così svelato che più volte avrebbero chiesto alla produzione di poter andare in studio oppure in casa per fare una sorpresa alla ragazza e sostenerla ma, fino a questo momento, le loro richieste non sarebbero state accolte.

"Nikita è stata offesa e diffamata", ha sentenziato Jessica, puntando il dito contro il reality show condotto da Alfonso Signorini.

La sorella di Nikita fa intervenire l'avvocato: caos al GF Vip

"Luca e Oriana hanno insinuato che abbia ustionato qualcuno apposto con la piastra. Wilma le ha detto che è una psicopatica", ha riportato la sorella della concorrente, furiosa per il trattamento che starebbero riservando a Nikita.

Inoltre Jessica ha anche fatto sapere di aver chiesto a un avvocato di poter intervenire e lo avrebbe fatto inviando una lettera alla produzione del GF Vip: "Adesso aspettiamo che ripuliscano la reputazione di Nikita e si dissocino da ciò che sta accadendo".

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e quale sarà la reazione della produzione del GF Vip dopo questo pesante attacco sui social da parte della sorella di Nikita, in queste ultime ore la concorrente ha avuto un crollo emotivo.

Nikita crolla dopo lo scontro con Luca al GF Vip

Dopo lo scontro avvenuto in diretta con Luca Onestini e dopo le frecciatine al vetriolo rivolte dalla mamma dell'ex tronista nei confronti di Nikita, la concorrente ha ammesso di essere schifata da questa situazione.

"Sto provando lo schifo", ha sbottato Nikita al termine dell'ultima puntata serale del GF Vip confidandosi con la sua amica Antonella Fiordelisi.