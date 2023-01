Nel corso della 27^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 9 gennaio su Canale 5, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza sulla fine della frequentazione tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli: entrambi nella precedente puntata avevano ammesso di essersi lasciati a causa dei continui litigi ecco che terminata la diretta Maestrelli ha aggiunto alcuni dettagli sul termine della love story rivelando di aver accidentalmente rotto il telefonino dell'attrice durante l'ultima discussione.

La versione di Andrea

Durante la 27^ puntata, Alfonso Signorini ha deciso di trattare l'argomento legato ai due ex Maestrelli-Murgia anche se Andrea ha fin da subito precisato di non voler entrare nei dettagli poiché i figli della sua ex seguono il Reality Show.

Terminata la diretta però, Daniele Dal Moro e Davide Donadei hanno 'rimproverato' il coinquilino per 'non avere vuotato il sacco', a quel punto Andrea si è lasciato ad andare ad alcune confidenze: "Lei ha parlato di messaggi ad un altro ma non è andata così. Io ho scoperto certe cose, urlavamo e io nel muovermi per fermarla ho dato una manata ed è caduto il suo telefono e si è rotto".

Maestrelli crede in sostanza che Nicole voglia metterlo in cattiva luce e per questo ha spiegato di essersi tutelato prima di entrare al Grande Fratello Vip 7. Come? Davide ha inviato tutte le conversazioni avute con Murgia ad una persona fidata perchè le custodisse.

Dopo avere ascoltato la confidenza del coinquilino, Daniele Dal Moro lo ha rassicurato.

L'imprenditore veronese ha riferito che non c'è nulla di male se verrà a galla la vicenda del telefono rotto alla sua ex: "Se esce amen. In passato ho fatto esplodere anche io un telefono".

Le passate dichiarazioni di Maestrelli e Murgia

Arrivati nella casa di Cinecittà, Nicole e Andrea avevano confermato di avere avuto una relazione terminata la scorsa estate.

L'attrice romana aveva precisato che tra i due è arrivata la parola fine a causa dei continui litigi aggiungendo di aver addirittura tirato un piatto verso il suo ex procurandogli una piccola ferita. Maestrelli invece in passato avrebbe parlato di violenze fisiche e verbali ricevute e per via delle quali era stato costretto a recarsi in ospedale.

Quel che è certo è che Andrea vuole farsi 'giudicare' per il suo percorso nel gioco e non per quanto accaduto con la sua ex, il suo timore è che vengano fuori particolari che lui vorrebbe tenere celati per rispetto della propria e altrui privacy.