Nuovo scontro al Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La influencer salernitana non comprende perché il suo "partner" continua ad essere amico di Oriana Marzoli, nonostante tra lei e la concorrente venezuelana non corre buon sangue. Secondo Antonella, Edoardo sta agendo di strategia al punto da avere paura di mettersi contro i suoi amici.

Fiordelisi attacca Donnamaria

In veranda, Antonella è tornata a parlare del rapporto di amicizia tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli. La concorrente ha deciso di osservare meglio l'atteggiamento del giovane volto di Forum: "Voglio capire se ho di fronte uno che è amico di tutti o uno che in questo momento pensa al gioco".

La 24enne ha spiegato che tutti i suoi ex fidanzati hanno sempre preso le sue difese mentre Edoardo non lo fa mai quando viene attaccata dai suoi amici. Sulla base di quanto affermato, Fiordelisi vuole capire se lontano dai riflettori potrebbe nascere una relazione seria e duratura con Donnamaria. Per Alberto De Pisis, Antonella dovrebbe affrontare il tutto con più leggerezza. L'influencer milanese crede che in amore bisogna ragionare col cuore: "Quando ti innamori di una persona lo fai per i pregi e per i difetti".

A quel punto è arrivato Donnamaria che ha sentito le critiche di Antonella ha cercato di difendersi: "Sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va in nomination".

In replica Fiordelisi ha definito il "partner" uno stratega: "Tu fai l'amico con tutti, evidentemente hai paura di metterci contro il tuo gruppetto".

La versione di Edoardo

Edoardo ha cercato di spiegare ad Antonella di non essere uno stratega. A tal proposito ha ribadito che se avesse avuto una strategia, non avrebbe mai discusso con Antonino Spinalbese poiché l'ex di Belen Rodriguez lontano dal Reality Show è molto apprezzato dai telespettatori.

Fiordelisi è apparsa perplessa ed ha continuato a mettere in discussione il rapporto tra Edoardo e Oriana. A quel punto Donnamaria ha abbandonato la conversazione infastidito dalle supposizioni della influencer.

Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana, ma poi si è pentito

L'ennesima crisi dei "Donnalisi" è scaturita per motivi di gelosia.

Nella 29^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Edoardo ha nominato Oriana per aver tirato nuovamente in ballo alcuni atteggiamenti discutibili di Antonella con Antonino. Nel post-puntata, però, Donnamaria ha chiesto scusa a Marzoli perché non si aspettava che finisse al televoto eliminatori contro Nikita e George.

Il giovane romano si è detto dispiaciuto se Oriana dovesse uscire anche per merito suo. I due coinquilini si sono chiariti, ma Antonella Fiordelisi non ha visto di buon occhio il pentimento del "partner".