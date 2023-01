La conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria prosegue tra alti e bassi, ma sotto le lenzuola la passione è a mille. La influencer salernitana in confidenza con Nikita Pelizon ha rivelato di avere rapporti intimi tutti i giorni con il suo "partner". Nella vita di tutti i giorni invece, la coppia spesso si trova a discutere per motivi futili o per questioni di gelosia.

Le parole di Fiordelisi

Antonella e Edoardo Donnamaria hanno intrapreso una conoscenza: nonostante la coppia abbia delle discussioni all'ordine del giorno, sotto le lenzuola l'intesa è alle stelle.

Giovedì 19 gennaio, la 24enne mentre parlava in confidenza con Nikita ha fatto una rivelazione sull'intimità con il giovane volto di Forum: "Giuro...tutti i giorni. Quello è scemo, che devo fare". Ma non è finita qui, perché Fiordelisi ha confidato anche di avere un piccolo ritardo tanto da aver chiesto, probabilmente, agli autori del Reality Show di fare un test di gravidanza.

Antonella non è sembrata per niente preoccupata, anzi il giorno prima ne ha parlato proprio con Donnamaria.

L'ironia del web sulle parole di Antonella

La confidenza di Antonella Fiordelisi riguardante l'intimità con Donnamaria e il piccolo ritardo, non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno ironizzato sulla vicenda per via di una dichiarazione fatta prima dell'inizio del Grande Fratello Vip 7 da Sonia Bruganelli: l'opinionista con tono ironico aveva espresso il desiderio di vedere una gravidanza all'interno della Casa di Cinecittà vista la durata del programma. Per questo motivo un utente ha affermato: "Vi prego il sogno di Sonia potrebbe avverarsi".

Un altro utente si è chiesto se al termine del programma nascerà un "baby Donnalisi". Un altro telespettatore invece ha sostenuto che alcune cose non andrebbero rese pubbliche.

Infine c'è chi si è detto contento dell'amicizia nata tra Antonella e Nikita.

Donnalisi: Antonella non tollera le amicizie di Edoardo

Come detto in precedenza, lontano dalle lenzuola la conoscenza tra Antonella ed Edoardo vive momenti di alti e bassi.

In particolare, la 24enne campana non riesce ad accettare che il suo "partner" abbia instaurato un rapporto di amicizia con Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà: "Io con lui sto bene, ma quando ci sono i suoi amici si trasforma". La giovane ha rivelato che spesso Edoardo ride quando i suoi amici la prendono in giro. Dal punto di vista di Fiordelisi, se il volto di Forum sente di essere il suo fidanzato non dovrebbe ridere alle prese in giro su di lei ma dovrebbe difenderla.